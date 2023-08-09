Педиатр объяснила, какой шоколад менее вреден для ребенка

Выбирая шоколад для ребенка, важно обращать внимание на содержание в нем какао-бобов — их должно быть не менее 40-50%. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

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«Нежелательны для детей, особенно с избыточным весом, белый и молочный шоколад — они содержат много сахара и жиров, а в дешевые сорта производители даже могут добавлять крайне вредные трансжиры, к примеру, маргарин и тому подобное», — предупредила Сайфулина.

Она добавила, что минимум вреда и максимум радости детям принесет шоколад, содержащий кусочки натуральных фруктов. Также специалист предупредила о том, что это лакомство противопоказано детям до года. По ее словам, шоколад можно постепенно вводить в рацион начиная с трех лет.