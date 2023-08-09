Ортопеды рассказали, как правильно подобрать обувь ребенку

Главная причина травм и болей в ногах у детей — неправильно подобранные ботинки. Об этом и способах выбора обуви ортопеды из Госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке (HSS) рассказали HealthDay.

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«Если бы мы могли убедиться, что обувь подобрана по размеру, имеет правильную поддержку и правильно зашнурована, мы, вероятно, решили бы 80% основных проблем со стопами, которые мы наблюдаем у детей», — объяснил ортопед HSS Джон Бланко.

Хорошо подобранная обувь должна быть удобной, плотно прилегающей, без зазоров между ногой ребенка и внутренней частью ботинка, но не должна натирать. Главные параметры — это длина и ширина обуви, а также хорошая поддержка свода стопы. Шнурки при этом предпочтительнее липучек и должны доходить до верхнего отверстия и плотно завязываться, чтобы обеспечить устойчивость. Желательно, чтобы обувь зашнуровывалась заново при каждом надевании, то есть нога не вставлялась в уже завязанный ботинок.

Может быть полезной покупка обуви в специализированном магазине, где сотрудники могут измерить ногу и определить тип стопы ребенка. Эксперты подчеркнули, что обувь не обязана стоить дорого, однако ботинки не люксового, но известного бренда, как правило, изготовлена из качественных материалов.

Для занятий спортом нужна обувь, созданная для конкретного вида тренировок. Бегуны могут захотеть менять кроссовки через день, поэтому лучше купить две пары. Слишком свободная обувь может повысить риск травм.

Гибкая обувь, которую можно свернуть или скрутить, подходит не всем: перед покупкой нужно ознакомиться с противопоказаниями.