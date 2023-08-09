Нутрициолог рассказала, как у подростков появляется анорексия

Анорексия часто встречается у девушек-подростков в возрасте 12-15 лет, которые хотят похудеть и не могут вовремя остановить данный процесс. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина .

«Девочка [в этом возрасте] становится девушкой, у нее появляются округлости, и ей не всегда это нравится. Бывает, кто-то что-то сказал критическое про ее внешность, подростки очень уязвимы», — уточнила эксперт.

Она отметила, что у анорексии есть несколько стадий. В ходе первой стадии подросток только начинает присматриваться к своей внешности. Вторая стадия характеризуется тем, что девушки активно желают похудеть и могут терять 15% от исходного веса. В этот момент они либо перестают есть, либо избавляются от съеденного, вызывая рвоту. Последняя стадия начинается тогда, когда подросток уже не может самостоятельно справиться с проблемой и ему требуется помощь.