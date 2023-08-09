Нутрициолог рассказала, как у подростков появляется анорексия
Анорексия часто встречается у девушек-подростков в возрасте 12-15 лет, которые хотят похудеть и не могут вовремя остановить данный процесс. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина.
«Девочка [в этом возрасте] становится девушкой, у нее появляются округлости, и ей не всегда это нравится. Бывает, кто-то что-то сказал критическое про ее внешность, подростки очень уязвимы», — уточнила эксперт.
По словам нутрициолога, это нервно-психическая болезнь, в процессе которой может быть нарушена поддержка всех органов в организме, наблюдается нехватка витаминов, минералов, белка.
Она отметила, что у анорексии есть несколько стадий. В ходе первой стадии подросток только начинает присматриваться к своей внешности. Вторая стадия характеризуется тем, что девушки активно желают похудеть и могут терять 15% от исходного веса. В этот момент они либо перестают есть, либо избавляются от съеденного, вызывая рвоту. Последняя стадия начинается тогда, когда подросток уже не может самостоятельно справиться с проблемой и ему требуется помощь.
«Когда вес девочки становится около 40 килограммов — это катастрофа. Либо индекс массы тела меньше 17. Если он приближается к 15, то вы опоздали», — уточнила Никитина.
4 августа Daily Mail писала, что отказ от встреч в ресторане, желание сжечь побольше калорий на тренировке и быстрое опьянение могут быть признаками анорексии.