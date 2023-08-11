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Как отвлечь ребенка от гаджетов и отлично провести время всей семьей

Дети во всем копируют взрослых. Если родители не выпускают из рук свои смартфоны, потому что там работа, новости, покупки, дела и вообще вся жизнь, то и ребенок будет делать в точности так. Но пользу физкультуры, прогулок на свежем воздухе и времени, проведенного активно и вместе, вряд ли кто-то сумеет опровергнуть. Осталось только взять и сделать. Легко сказать, но как воплотить?

Как отвлечь ребенка от гаджетов и отлично провести время
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, чем заняться с ребенком, кроме мультиков и онлайн-игр.

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Правила дома

Первое и главное, с чего стоит начать, – осознать, что только вы здесь взрослый, а значит вы принимаете решения и отвечаете за них. Не кричите, не ругайте, не оскорбляйте и не унижайте, но будьте непреклонны.

Второй момент – не успокаивайте ребенка с помощью мультиков и игрушек, установленных на смартфон.

Третье, что нужно сделать, – установить правила, с которыми будут согласны все члены семьи. Например, вы можете ввести такое ограничение: мультики нельзя смотреть во время еды, но можно после. Предупреждайте, когда хотите выключить, говорите, что сделаете это через пять минут, потом повторите, что осталось три минуты, одна – и спокойно выключаете. Ребенок будет предупрежден и сможет принять это как данность.

Выходите гулять

Что может превратить даже заурядное событие в праздник? Конечно же, атмосфера. Готовьтесь к прогулке, радуйтесь и делитесь этой радостью с ребенком. Не ограничивайтесь только детской площадкой у дома. Ребенку нужны новые впечатления и эмоции, не стесняйтесь и не ленитесь гулять и искать новые площадки, это может стать дополнительным стимулом – вы больше двигаетесь и открываете новые места.

Почему не нужно брать кучу игрушек на детскую площадку

Самые интересные площадки могут располагаться не так близко.

Но они точно будут стоить того, чтобы туда приехать. Канатные дороги, качели, карусели, гамаки, горки, скалодромы, лесенки, домики и другие фигуры – чем больше, тем лучше. Идеальный вариант – когда на детской площадке – обустроена воркаут-зона для взрослых и подростков. Одевайтесь удобно и занимайтесь с пользой для собственной фигуры и здоровья. Так вы покажете ребенку пример, а это работает гораздо лучше, чем тысячи обещаний, увещеваний и даже угроз.

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