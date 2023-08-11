Как отвлечь ребенка от гаджетов и отлично провести время

Дети во всем копируют взрослых. Если родители не выпускают из рук свои смартфоны, потому что там работа, новости, покупки, дела и вообще вся жизнь, то и ребенок будет делать в точности так. Но пользу физкультуры, прогулок на свежем воздухе и времени, проведенного активно и вместе, вряд ли кто-то сумеет опровергнуть. Осталось только взять и сделать. Легко сказать, но как воплотить?

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«Рамблер» рассказывает, чем заняться с ребенком, кроме мультиков и онлайн-игр.

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Правила дома

Первое и главное, с чего стоит начать, – осознать, что только вы здесь взрослый, а значит вы принимаете решения и отвечаете за них. Не кричите, не ругайте, не оскорбляйте и не унижайте, но будьте непреклонны.

Второй момент – не успокаивайте ребенка с помощью мультиков и игрушек, установленных на смартфон.

Третье, что нужно сделать, – установить правила, с которыми будут согласны все члены семьи. Например, вы можете ввести такое ограничение: мультики нельзя смотреть во время еды, но можно после. Предупреждайте, когда хотите выключить, говорите, что сделаете это через пять минут, потом повторите, что осталось три минуты, одна – и спокойно выключаете. Ребенок будет предупрежден и сможет принять это как данность.

Выходите гулять

Что может превратить даже заурядное событие в праздник? Конечно же, атмосфера. Готовьтесь к прогулке, радуйтесь и делитесь этой радостью с ребенком. Не ограничивайтесь только детской площадкой у дома. Ребенку нужны новые впечатления и эмоции, не стесняйтесь и не ленитесь гулять и искать новые площадки, это может стать дополнительным стимулом – вы больше двигаетесь и открываете новые места.

Самые интересные площадки могут располагаться не так близко.