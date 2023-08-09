Материнское выгорание: как его распознать и избежать

Социологические исследования показывают, что до 90% женщин в декрете испытывают симптомы эмоционального выгорания, а 10-15% мам страдают от послеродовой депрессии. Как не сойти с ума в декрете? Какие женщины больше подвержены выгоранию? По каким признакам можно понять, что вы морально истощены и главное, как снова вернуться в ресурсное состояние? Спросили у психолога и арт-терапевта Наты Скрылевой.

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Термин эмоционального выгорания в 1974 году в психологию ввёл американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Это состояние характеризуется нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми. Как правило, от данного синдрома страдают люди, чья профессия заключается в постоянном контакте с другими людьми и помощи им: учителя, доктора, социальные работники.

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Эмоциональное истощение приводит к тому, что человек постепенно полностью теряет интерес к своему основному занятию и начинает испытывать к нему раздражение или даже отвращение.

Каждая мама по сути тоже работник, который никогда не уходит в отпуск, работает без выходных 24 на 7, обслуживает ребенка, несет за него полную ответственность, а также занимается бытом. И да. Заработной платы за это женщина не получает.

Круглосуточная забота о ребенке, а он может быть не один, необходимость решать социальные и бытовые проблемы, поддерживать уют и отношения с мужем приводит к повышенному нервному напряжению. На все это матери, как кажется обществу, «должно хватать сил». Жалобы на усталость и просьбы о помощи социально не одобряются. Всегда найдется тот, кто напомнит молодой маме, что наши бабушки и не с таким управлялись «и на ферме работали, и в огороде рожали, и стирали без машинок, и дома убирали, и детей нормально воспитывали, и вообще никогда не уставали».

Никто не способен выдержать длительного перманентного напряжения без возможности как следует отдохнуть и восстановиться. Эмоциональное выгорание в данном случае — дело времени.

Кому приходится в декрете тяжелее всего?

Если у ваших детей маленькая разница в возрасте. Напряжение усиливается от того, что оба ребенка постоянно что-то требуют от вас — внимания, ласки, общения, чаще болеют, ссорятся между собой.

Если у вас ребенок с диагнозом, а также в случае, если дети просто часто болеют. Вам нужна особая поддержка и внимание.

Если у вас было тяжелое детство и травмы развития. Например, если ваша мама не реагировала на плач в детстве, то, родив ребенка, вы будете с трудом переносить плач своего собственного малыша. Крик будет практически невыносим, вы будете испытывать раздражение, а иногда и гнев.

Если вы перфекционистка. Прямой путь к эмоциональному выгоранию — попытки все сделать идеально и самой быть идеальной. Чтобы ребёнок был всегда умыт, чист, спокоен, здоров и т.д. — все эти стремления приводят к еще большим перегрузкам.

Если вы привыкли к критике и самокритике. Наше собственное сознание — самый строгий критик, который не пропускает ни одного нашего промаха. Оно следит за всеми нашими действиями и ежедневно подкидывает мысли из категории : «я ужасная мать», «у меня ничего не получается», «я не справляюсь», «я недостаточно люблю своего ребёнка»

Если вы — карьеристка, которой пришлось отказаться от самореализации в связи с рождением ребенка.

Тяжело приходится и тем, кто не успел построить карьеру до рождения ребенка. Вы испытываете ощущение упущенных возможностей.

3 причины, почему у вас возникает выгорание

Полное слияние с ребёнком

При появлении на свет малыша жизнь меняется на 100%. Всё привычное исчезает. Теперь всё зависит от того, что происходит с малышом. Здоров ли он, выспался ли, какое у него настроение, аппетит и тд. Ваши базовые желания уходят не на второй и даже не на третий план. Особенно в первые годы жизни ребенка

Сокращение социальных контактов, минимум общения

До рождения малыша у вас было много общения — с подругами, коллегами. супругом и родителями. А сейчас всё время забирает один единственный человек — ваш ребенок.

День сурка, отсутствие результатов деятельности

День мамы в декрете — это набор одних и тех же действий, миллион раз в день, по кругу, в одной и той же последовательности. И результат от этой деятельности чаще всего незаметен. Все действия кажутся просто нормой.

8 основных признаков эмоционального выгорания: Мир для вас потерял краски, стал серым скучным и абсолютно безрадостным. У вас буквально опускаются руки, возникает апатия, совершенно не хочется ничего делать. Вам тоскливо. Преследует ощущение, что вы совершенно одиноки и никому не нужны. Возникает желание спрятаться в пещеру от всего мира. Окружение начинает раздражать, причем не только дети, но и друзья, родные и супруг. Тяжело выдерживать стресс. Вполне безобидные вещи, мелкие шалости заставляют слезы наворачиваться на глаза. Крайне болезненное восприятие критики. Вы можете стать обидчивой Вы постоянно испытываете чувство вины.

Разумеется, данные симптомы не проявляются одномоментно и внезапно. Они формируются постепенно, неделями и даже месяцами.

Что же делать, чтобы не испытывать неприятные эмоции в декрете и избежать материнского выгорания? Вот 9 советов. Постарайтесь возвращаться к этому списку каждый день

Упрощайте. Пусть весь мир подождет. Руководствуйтесь фразой — «Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра»

Если тяжело, просите о помощи. Чем лучше вы справляетесь, тем меньше вероятности, что окружающие будут предлагать вам помощь. Не ждите, что они догадаются сами. Учитесь просить о помощи словами через рот. Если делать это тяжело — поработайте с психологом. Просить о помощи — совершенно нормально.

Организуйте отдых. Спите минимум по 8 часов. Также старайтесь досыпать дефициты во время дневного сна вашего ребенка, чтобы выспаться самой. Уборка и готовка подождут.

Доставляйте себе радости. Включайте любимый плейлист с композициями, которые вас наполняют, ешьте любимую еду, устройте онлайн-шоппинг, прочтите любимую книгу, порисуйте, сделайте маску для лица или устройте перерыв на медитацию. Ежедневно спрашивайте себя: как я порадовала себя сегодня?

Хвалите себя. Замечайте все, что вы делаете, все свои достижения. Напишите список дел, которые вы делаете ежедневно, и представьте сколько бы это стоило на рынке труда. Повесьте на холодильник и перечитывайте с гордостью в моменты самокритики

Найдите таких же, как вы. В интернете есть различные поддерживающие группы для мам, в которых можно просто пожаловаться и получить свою порцию внимания и сочувствия. Или просто больше общайтесь с мамочками на площадке

Чаще выходите из дома так как постоянное нахождение дома негативно сказывается на психике. Прогулки желательно совершать по новым маршрутам. Ходите на маникюр, стрижку и т.д. ребенка оставляйте папе или берите с собой.

Откажитесь от стереотипов. Не старайтесь быть идеальной матерью, женой, хозяйкой и любовницей, и к тому же одновременно. Вы не робот. И идеальных людей не существует.