Материнское выгорание: как его распознать и избежать
Социологические исследования показывают, что до 90% женщин в декрете испытывают симптомы эмоционального выгорания, а 10-15% мам страдают от послеродовой депрессии. Как не сойти с ума в декрете? Какие женщины больше подвержены выгоранию? По каким признакам можно понять, что вы морально истощены и главное, как снова вернуться в ресурсное состояние? Спросили у психолога и арт-терапевта Наты Скрылевой.
Термин эмоционального выгорания в 1974 году в психологию ввёл американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Это состояние характеризуется нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми. Как правило, от данного синдрома страдают люди, чья профессия заключается в постоянном контакте с другими людьми и помощи им: учителя, доктора, социальные работники.
Эмоциональное истощение приводит к тому, что человек постепенно полностью теряет интерес к своему основному занятию и начинает испытывать к нему раздражение или даже отвращение.
Каждая мама по сути тоже работник, который никогда не уходит в отпуск, работает без выходных 24 на 7, обслуживает ребенка, несет за него полную ответственность, а также занимается бытом. И да. Заработной платы за это женщина не получает.
Круглосуточная забота о ребенке, а он может быть не один, необходимость решать социальные и бытовые проблемы, поддерживать уют и отношения с мужем приводит к повышенному нервному напряжению. На все это матери, как кажется обществу, «должно хватать сил». Жалобы на усталость и просьбы о помощи социально не одобряются. Всегда найдется тот, кто напомнит молодой маме, что наши бабушки и не с таким управлялись «и на ферме работали, и в огороде рожали, и стирали без машинок, и дома убирали, и детей нормально воспитывали, и вообще никогда не уставали».
Никто не способен выдержать длительного перманентного напряжения без возможности как следует отдохнуть и восстановиться. Эмоциональное выгорание в данном случае — дело времени.
Кому приходится в декрете тяжелее всего?
Если у ваших детей маленькая разница в возрасте. Напряжение усиливается от того, что оба ребенка постоянно что-то требуют от вас — внимания, ласки, общения, чаще болеют, ссорятся между собой.
Если у вас ребенок с диагнозом, а также в случае, если дети просто часто болеют. Вам нужна особая поддержка и внимание.
Если у вас было тяжелое детство и травмы развития. Например, если ваша мама не реагировала на плач в детстве, то, родив ребенка, вы будете с трудом переносить плач своего собственного малыша. Крик будет практически невыносим, вы будете испытывать раздражение, а иногда и гнев.
Если вы перфекционистка. Прямой путь к эмоциональному выгоранию — попытки все сделать идеально и самой быть идеальной. Чтобы ребёнок был всегда умыт, чист, спокоен, здоров и т.д. — все эти стремления приводят к еще большим перегрузкам.
Если вы привыкли к критике и самокритике. Наше собственное сознание — самый строгий критик, который не пропускает ни одного нашего промаха. Оно следит за всеми нашими действиями и ежедневно подкидывает мысли из категории : «я ужасная мать», «у меня ничего не получается», «я не справляюсь», «я недостаточно люблю своего ребёнка»
Если вы — карьеристка, которой пришлось отказаться от самореализации в связи с рождением ребенка.
Тяжело приходится и тем, кто не успел построить карьеру до рождения ребенка. Вы испытываете ощущение упущенных возможностей.
3 причины, почему у вас возникает выгорание
Полное слияние с ребёнком
При появлении на свет малыша жизнь меняется на 100%. Всё привычное исчезает. Теперь всё зависит от того, что происходит с малышом. Здоров ли он, выспался ли, какое у него настроение, аппетит и тд. Ваши базовые желания уходят не на второй и даже не на третий план. Особенно в первые годы жизни ребенка
Сокращение социальных контактов, минимум общения
До рождения малыша у вас было много общения — с подругами, коллегами. супругом и родителями. А сейчас всё время забирает один единственный человек — ваш ребенок.
День сурка, отсутствие результатов деятельности
День мамы в декрете — это набор одних и тех же действий, миллион раз в день, по кругу, в одной и той же последовательности. И результат от этой деятельности чаще всего незаметен. Все действия кажутся просто нормой.
8 основных признаков эмоционального выгорания:
- Мир для вас потерял краски, стал серым скучным и абсолютно безрадостным.
- У вас буквально опускаются руки, возникает апатия, совершенно не хочется ничего делать.
- Вам тоскливо. Преследует ощущение, что вы совершенно одиноки и никому не нужны.
- Возникает желание спрятаться в пещеру от всего мира.
- Окружение начинает раздражать, причем не только дети, но и друзья, родные и супруг.
- Тяжело выдерживать стресс. Вполне безобидные вещи, мелкие шалости заставляют слезы наворачиваться на глаза.
- Крайне болезненное восприятие критики. Вы можете стать обидчивой
- Вы постоянно испытываете чувство вины.
Разумеется, данные симптомы не проявляются одномоментно и внезапно. Они формируются постепенно, неделями и даже месяцами.
Что же делать, чтобы не испытывать неприятные эмоции в декрете и избежать материнского выгорания? Вот 9 советов. Постарайтесь возвращаться к этому списку каждый день
Упрощайте. Пусть весь мир подождет. Руководствуйтесь фразой — «Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра»
Если тяжело, просите о помощи. Чем лучше вы справляетесь, тем меньше вероятности, что окружающие будут предлагать вам помощь. Не ждите, что они догадаются сами. Учитесь просить о помощи словами через рот. Если делать это тяжело — поработайте с психологом. Просить о помощи — совершенно нормально.
Организуйте отдых. Спите минимум по 8 часов. Также старайтесь досыпать дефициты во время дневного сна вашего ребенка, чтобы выспаться самой. Уборка и готовка подождут.
Доставляйте себе радости. Включайте любимый плейлист с композициями, которые вас наполняют, ешьте любимую еду, устройте онлайн-шоппинг, прочтите любимую книгу, порисуйте, сделайте маску для лица или устройте перерыв на медитацию. Ежедневно спрашивайте себя: как я порадовала себя сегодня?
Хвалите себя. Замечайте все, что вы делаете, все свои достижения. Напишите список дел, которые вы делаете ежедневно, и представьте сколько бы это стоило на рынке труда. Повесьте на холодильник и перечитывайте с гордостью в моменты самокритики
Найдите таких же, как вы. В интернете есть различные поддерживающие группы для мам, в которых можно просто пожаловаться и получить свою порцию внимания и сочувствия. Или просто больше общайтесь с мамочками на площадке
Чаще выходите из дома так как постоянное нахождение дома негативно сказывается на психике. Прогулки желательно совершать по новым маршрутам. Ходите на маникюр, стрижку и т.д. ребенка оставляйте папе или берите с собой.
Откажитесь от стереотипов. Не старайтесь быть идеальной матерью, женой, хозяйкой и любовницей, и к тому же одновременно. Вы не робот. И идеальных людей не существует.
Пообщайтесь с психологом. Если совсем сложно, обращайтесь к психологу. Не нужно этого стесняться. Сейчас много возможностей консультироваться удаленно не выходя из дома.