Россиянам рассказали, почему у детей часто закладывает уши

Некоторые дети могут испытывать эффект заложенности ушей из-за аденоидной вегетации, сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

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Эксперт заявил, что в этом случае заложенность появляется в связи с серной пробкой или воспалением слуховой трубы. По словам Зайцева, аденоидная вегетация провоцирует закрытие входа в слуховую трубу, которая переходит в среднее ухо. На этом фоне у ребенка появляется ощущение заложенности ушей, пояснил отоларинголог.

"Уши начинают воспаляться, течь, барабанная перепонка уже не затягивается. Поэтому лечить аденоиды надо обязательно. Если родители увидели заложенность, скорее всего, провокаторами являются серная пробка или воспалились слуховые трубы", – заключил Зайцев.