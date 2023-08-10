Первая неделя августа позади, до конца лета осталось до обидного мало времени, и оно обязательно пролетит лишь быстрее, если не проводить на улице достаточно свободного для этого времени.

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Тлум.Ру поздравляет всех, кто не мог двигаться из-за жары, с долгожданным снижением столбиков термометров, и предлагает 7 игр для детей и взрослых на свежем воздухе. Теперь-то, когда погода благоволит — самое время для активного времяпровождения в кругу семьи и друзей.

Видео дня

№ 1: Эстафета

Простой и знакомый со школы способ проверить свои способности. Разбейтесь на команды, не забудьте использовать эстафетную палочку — учитывая лето и тепло, подойдёт даже бутылка с водой. Для такого вида досуга пригодится судья, так что если у вас нечётное количество человек, то кто-то один точно порадуется подобной власти. И по традиции напомним — перед любыми весёлыми стартами требуется разминка, не пропускайте её, будете благодарны сами себе на следующий день.

№ 2: Воробьи и вороны

Прекрасная игра для нетерпеливых детей и взрослых. Здесь тоже центральную роль занимает ведущий, которому предстоит выбирать команду для первого движения. Разбивка идёт на Воробьёв и Ворон — смотрите, чтобы всех было поровну. После чего остаётся дождаться команды. Воро… бьи? Или Воро… ны? Кто знает, внимательно слушайте и не позволяйте себе фальстарт.

№ 3: Море волнуется — раз

Кто не знает, как играть, тот многое упустил в своё время. Задача ведущего — подловить игроков. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три — морская фигура на месте замри. И буквально, кто продолжил двигаться — тот выбывает из игры. Помните, что подобное развлечение всегда можно немного разнообразить, добавив одно или несколько правил!

№ 4: Рыбак и рыбка

Скакалка дома есть? Если нет, то наверняка у кого-то из друзей найдётся, так что берите её и собирайте компанию. Это игра на выбывание — рыбак использует скакалку как удочку, а остальные участники становятся рыбками. Не зевать и не отвлекаться, иначе вас поймают!

№ 5: Колечко

Потребуется колечко, плоский камешек или нечто подобного формата. Ведущий держит в ладонях эту вещь, остальные игроки сидят сложив ладони лодочкой. Со словами «Я ношу-ношу колечко и кому-то подарю» (или любой другой вариацией) ведущий выбирает того, кому передаст то самое колечко. А вот фраза «Колечко-колечко, выйди на крылечко» является сигналом для одариваемого — пора бежать. Цель остальных: вовремя понять, кому передали подарок, и удержать игрока на месте.

№ 6: Тонущий остров

Игра, для которой потребуются плед и люди. Больше ничего. За исключением хорошего настроения. Можно устроить и соревнование двух или больше команд — тогда и пледов понадобится побольше. Суть в том, что плед — это остров, и на нём требуется остаться даже когда его площадь начинает стремительно уменьшаться. Побеждает тот человек или та команда, кто умудрится даже на сложенном в несколько раз пледе удержаться на месте и не упасть «в воду».

№ 7: Горячая картошка

В большой компании клювом не стоит щёлкать. Встаньте в круг и начните быстро перекидывать мяч, заранее объясните детям, что целиться другим игрокам в лицо не стоит. Кто не смог поймать — садится в центр. Особенная прелесть данной игры в том, что всегда можно вернуться в игру, достаточно лишь грамотно перехватить мяч.