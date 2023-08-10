Эксперты дали 5 советов, как выбрать школьный ранец

Выбирая школьный рюкзак, важно помнить, что нагрузка на плечи и позвоночник ребёнка должна быть равномерной. О том, как правильно собраться в школу, пишет «Почему болит».

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Для младшеклассников очень важно носить ортопедический ранец. Это поможет избежать деформаций спины и суставов, которые могут возникнуть из-за большой нагрузки.

«Рюкзак должен иметь широкие лямки с возможностью регулировок по длине, спинка должна быть жёсткой, но при этом обшита тканями с возможностью вентиляции. Желательно, чтобы материалы были износостойкие», — подчеркнул ортопед Амир Муракаев.

На что обратить внимание при покупке ранца:

1. Спинка.

Твёрдый каркас нужен, чтобы спина не изгибалась и сохраняла правильное положение. Анатомический вариант имеет две широкие мягкие вставки по бокам от позвоночника и подушечку у поясницы.

2. Вес.

Рюкзак со школьными принадлежностями не должен превышать 10% от массы ребёнка.

3. Размер.

Если ранец выбрано правильно, то нагрузка распределяется по трём точкам: плечи и крестец, что позволяет меньше сутулиться.

4. Плотное дно.

Если вес будет распределяться равномерно, рюкзак дольше сохранит форму.

5. Широкие лямки.

Лямки обязательно должны регулироваться по росту ребёнка. Лучше всего, когда есть и разгрузочные нагрудные или поясные ремни.