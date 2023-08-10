Когда под рюкзаком ребёнка не видно: эксперты дали 5 советов, как выбрать школьный ранец
Выбирая школьный рюкзак, важно помнить, что нагрузка на плечи и позвоночник ребёнка должна быть равномерной. О том, как правильно собраться в школу, пишет «Почему болит».
Для младшеклассников очень важно носить ортопедический ранец. Это поможет избежать деформаций спины и суставов, которые могут возникнуть из-за большой нагрузки.
«Рюкзак должен иметь широкие лямки с возможностью регулировок по длине, спинка должна быть жёсткой, но при этом обшита тканями с возможностью вентиляции. Желательно, чтобы материалы были износостойкие», — подчеркнул ортопед Амир Муракаев.
На что обратить внимание при покупке ранца:
1. Спинка.
Твёрдый каркас нужен, чтобы спина не изгибалась и сохраняла правильное положение. Анатомический вариант имеет две широкие мягкие вставки по бокам от позвоночника и подушечку у поясницы.
2. Вес.
Рюкзак со школьными принадлежностями не должен превышать 10% от массы ребёнка.
3. Размер.
Если ранец выбрано правильно, то нагрузка распределяется по трём точкам: плечи и крестец, что позволяет меньше сутулиться.
4. Плотное дно.
Если вес будет распределяться равномерно, рюкзак дольше сохранит форму.
5. Широкие лямки.
Лямки обязательно должны регулироваться по росту ребёнка. Лучше всего, когда есть и разгрузочные нагрудные или поясные ремни.
Специалисты советуют отдавать предпочтение ранцам со светоотражающими элементами, который делают школьника заметным на дороге в темноте, обеспечивая его безопасность.