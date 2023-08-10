«Повлияет на самооценку»: психолог — о единой школьной форме

Комментируя ситуацию «360», она высказалась против такого подхода — не все смогут позволить себе купить несколько комплектов одежды на случай, если ребенок порвет один. По ее словам, дети не всегда ощущают свои габариты, поэтому могут случайно на что-то напороться. Если родители не смогут обновить форму, то школьнику придется ходить с заплатками или в зашитой одежде, что может негативно повлиять на самооценку, предупредила психолог.