Когда и как начинать учить ребёнка читать и писать?

Для взрослых письмо и чтение — это простой базовый навык, которым владеют все, но для ребенка освоение этого требует множества усилий и подготовки, которая начинается буквально с рождения, говорит Ксения Исакова — психопедагог, эксперт по раннему развитию и методу Монтессори.

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Прежде чем ребенок будет готов перейти на этап изучения письма и чтения, он сначала должен освоить язык, т.е начать хорошо говорить на языке, на котором общаются в семье, в обществе. Ребенку также нужно освоить и развить моторные навыки, чтобы научиться держать ручку или карандаш, укрепить мышцы руки, чтобы писать.

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Поэтому с самого рождения малыша нужно уделять достаточно внимания развитию пассивного словарного запаса, а когда в 3 года дети начинают говорить, нужно развивать устную речь.

Как это делать?

Словарный запас ребенка пополняется через игры с муляжами и фигурками животных/фруктов/транспорта, через картинки с изображением реальных предметов, через изучение природы и окружающего мира, через участие ребенка в жизни семьи, через чтение книг и общение с другими людьми, конечно же.

Важно, чтобы в окружении ребенка до 3-х лет было меньше выдуманного, ненастоящего, такого как книги с фантастическими изображениями, игрушки, которые одновременно и издают звуки, и двигаются, и светятся, а еще там можно нажимать кнопки. Вместо этого лучше дать реальный музыкальный инструмент, например маракас, который даст больше информации ребенку и о звуках, и о цветах.

Малышу важен реальный опыт взаимодействия с окружающим миром: вместе с родителями протереть пыль или включить стиральную машину, учиться навыкам самообслуживания (помыть руки, почистить зубы, налить воды), ползать по дому без ограничений, только тогда развиваются его речь и интеллект.

Экранное время тормозит развитие, и развитие речи в том числе. Возраст от 0 до 3х лет — это период, когда ребенку крайне важно и нужно движение, оно способствует развитию малыша. Поэтому пока ребенок не освоит речь, не стоит знакомить его с мультфильмами.

С 3-х лет, когда ребенок уже может осознанно выражать свои мысли и желания, в ежедневную рутину семьи добавляется много-много общения. Ребенок с 3-х лет будет задавать каждую минуту вопросы «А почему, зачем, для чего», не пренебрегайте ими. Обязательно останавливайтесь в этой точке и объясняйте ребенку всё то, что ему непонятно, богатым красивым языком.

Важно беседовать на разные темы: обсуждать новости, которые произошли у каждого члена семьи, рассказывать истории, учить вежливости и этикету. Всё это наполняет и обогащает речь ребенка.

Умение писать и читать — это сложный, интегративный процесс, который включает в себя связь символов со звуками, звуков со словами и слов с мыслями. Наилучший возраст, когда ребенок легче всего обучается этим навыкам с 3,5 до 6 лет. Стоит отметить, что чтение более сложный процесс для ребенка, поэтому сначала следует обучить письму. А затем он автоматически начинает читать то, что написал.

Примерно к 4-м годам у детей появляется интерес к буквам. Можно заметить, как дети спрашивают: «А что здесь написано? А как пишется мое имя?». Или начинают имитировать письмо, оставляя закорючки у родителей в ежедневнике, у себя в книгах или где-то еще, стремясь всё подписать, еще не зная ни одной буквы. Это первый сигнал для родителя, что момент настал.

Чтобы ребенок смог написать слово, он должен определять звуки в этом слове. Для этого нужно развивать фонематический слух. Причем делать это можно в интересной для ребенка форме — игровой.

«Принеси мне предмет, который начинается на звук к»

«Назови животных на звук р»

ВАЖНО!



Мы называем детям не буквы, а именно звуки. Например: не «бэ», «вэ», «гэ», а «б», «в», «г».

После этого этапа можно переходить к изучению графического изображения звуков. Лучше всего для этого подойдет такой материал как «шероховатые буквы». С помощью дощечки, на которой изображена шероховатая буква ребенок может не только познакомиться с графическим изображением, но и буквально потрогать звук, букву.

И знакомится ребенок сначала с буквами письменными, не печатными. На это есть причина — писать легче письменными буквами, плавными линиями, без отрыва руки. А печатные буквы можно увидеть в книгах, с помощью них мы читаем.

В момент, когда родители видят, что ребенок хочет писать, крайне важно поддерживать его интерес в этом! Писать друг другу записки, составлять список продуктов на бумаге, записывать события за день, чтобы рассказать вечером папе. Нужно демонстрировать ребенку важность письма своим примером!

Как только ребенок научился строить из звуков слова, записывать их, объединять их в конструкции, ему открывается новый мир. Мир чтения.

Начинайте пробовать читать простые и короткие слова, которые пишутся так же как слышатся: дом, пол, кот, постепенно переходя к более сложным.

Так же как и в случае с письмом, взрослые должны показывать пример, читая книгу, чтобы эта привычка сформировалась и у ребенка.