Врач рассказала об опасности глистов для детей

«Именно поэтому дети школьного и дошкольного возраста сдают регулярно копрограмму (анализ кала). Чаще всего при заражении страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. Общие симптомы: головная боль, слабость, тошнота, одышка, кожный зуд, ощущение жжения в полости рта и носа. Наиболее ранний симптом заражения острицами – зуд в перианальной области, возникающий чаще в ночное время, обусловленный выходом остриц из анального отверстия и раздражением ими кожи перианальной области. Зуд появляется периодически, продолжается 3-4 дня, затем проходит и возобновляется через 2-3 недели, что связано с созреванием самок остриц новых поколений», — подчеркнула она.