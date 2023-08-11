Врач рассказала об опасности глистов для детей
Особенность многих гельминтов в том, что они могут не вызывать никаких явных симптомов долгое время. Дети при этом находятся в группе риска заражения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал».
«В основной группе риска по заражению — дошкольники и младшие школьники, хотя и взрослые часто сталкиваются с этой проблемой. Важно отметить, что иммунитет у человека к гельминтам не вырабатывается, поэтому можно заражаться снова и снова. Наиболее распространенными являются аскаридоз (возбудитель – аскарида) и энтеробиоз (возбудитель – острицы)», — объяснила врач.
По словам медика, гельминты серьезно воздействуют на детей, и в первую очередь на их нервную систему: нарушается сон, ребенок раздражен и эмоционален, часто наблюдается задержка психического и физического развития.
«Именно поэтому дети школьного и дошкольного возраста сдают регулярно копрограмму (анализ кала). Чаще всего при заражении страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. Общие симптомы: головная боль, слабость, тошнота, одышка, кожный зуд, ощущение жжения в полости рта и носа. Наиболее ранний симптом заражения острицами – зуд в перианальной области, возникающий чаще в ночное время, обусловленный выходом остриц из анального отверстия и раздражением ими кожи перианальной области. Зуд появляется периодически, продолжается 3-4 дня, затем проходит и возобновляется через 2-3 недели, что связано с созреванием самок остриц новых поколений», — подчеркнула она.
Аскариды и трихоцефалез (возбудитель – круглые черви) часто присутствуют на овощах, фруктах, зелени, вызывая нарушения в работе ЖКТ. В зоне риска также те, кто любит овощи и ягоды прямо с грядки. Паразиты попадают на растения через полив или через почву, которая является идеальной средой для их размножения. Зачастую источником заражения становятся животные, поэтому стоит мыть руки после каждого контакта с ними.
«Энтеробиоз часто бывает распространен в детских учреждениях, где инфекция передается детям друг от друга контактным путем и через предметы общего пользования», — резюмировала врач.