7 книг о воспитании детей, которые пригодятся всем

Дети — цветы жизни. Они же становятся и поводом для множества тревог. Капризы и ссоры в раннем возраст и бунт в подростковом — сложные темы. Как со всем этим справиться? Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку электронных и аудиокниг, которые помогут родителям научиться выстраивать со своими детьми здоровые отношения и найти время ещё и для себя.

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«Смысл моей жизни. Каким родителем я хочу быть и каких детей хочу воспитать», Эйнат Натан

Эксперт по воспитанию Эйнат Натан считает, что стать родителем — это всё равно что прыгнуть с тарзанки — весело, но рискованно. Об этом она знает не понаслышке — у автора пять детей, которых она растит вместе с мужем в Тель-Авиве. Сталкиваясь со сложностями, неизбежными для всех родителей, Эйнат Натан решила написать книгу, которая будет одновременно и руководством, и поддержкой для всех, кто хочет выстроить добрые отношения с детьми и находить время для себя. Для начала она предлагает расстаться с мыслью о том, что дети рождены для того, чтобы нас радовать и слушаться — нужно быть готовыми к боли и разочарованиям. Такое принятие позволит в полную силу радоваться родительству. В книге автор затрагивает более полусотни тем, касающихся взаимоотношений с детьми всех возрастов. Среди них — детские истерики, совместный сон, визит аиста, первый класс и школа, сложные подростки, половое воспитание, травля. Издание будет полезно всем, кто уже обзавёлся детьми и только собирается сделать это.

«Большая книга про вас и вашего ребёнка», Людмила Петрановская

Детский психолог Людмила Петрановская — один из самых авторитетных в России специалистов по воспитанию и взрослению. Широкую известность она получила после выхода в свет книги «Тайная опора: привязанность в жизни ребёнка». В ней эксперт доходчивым языком рассказывает, почему именно в первые годы жизни для ребёнка так важны здоровые отношения с теми, кто его растит. Ведь нарушения привязанности могут стать причиной серьёзных психологических проблем в будущем. Другая книга автора «Если с ребёнком трудно», которая также вошла в этот аудиосборник, концентрируется на теме конфликтов. Как реагировать на них и достойно выходить? Какие потребности ребёнка стоят за каждым его «капризом»? Автор убеждена, что задача родителей — помочь своему ребёнку вырасти сильной и счастливой личностью. Для этого нужны любовь и понимание взрослых.

«Как вырастить хорошего человека. Научно обоснованные стратегии для осознанных родителей», Мелинда Веннер Мойер

Научный журналист, писатель и профессор Нью-Йоркского университета Мелинда Веннер Мойер увлеклась темой воспитания, когда сама стала мамой и поняла, что большинство книг по педагогике её не устраивают. Они, по мнению автора, были слишком научными и мало практичными. Особенно, когда родительские вопросы касаются не того, как ребёнка кормить, укладывать спать и лечить, а того, как вырастить этичного, внимательного, любящего человека. Этому — второму вопросу — и посвящено это издание. В этой аудиокниге Мелинда Веннер Мойер считает, что только обладая этими качествами человек может чувствовать себя счастливым и помогать чувствовать счастье другим людям. А это — основа подлинного успеха в жизни. Автор приводит множество современных научных данных, которые помогут родителям привить детям лучшие качества.

«Непослушных детей не бывает. Революционный подход к воспитанию с рождения до пяти лет», Кейт Силвертон

Прежде чем приступить к написанию этой книги английская журналистка и писательница Кейт Силвертон много путешествовала и наблюдала за семьями по всему миру. Собрав необходимый материал, она пришла к выводу, что возраст до пяти лет, который считается одним из самых сложных в воспитании, может быть намного более простым, если действовать правильно. Автор разработала уникальные стратегии, простые техники и сценарии, которые помогут с лёгкостью справляться с детскими истериками, прекращать ссоры за несколько секунд и улучшить психологическое состояние ребёнка. Это, считает автор, не только улучшит отношения с детьми, но и обеспечит надёжную и долговечную связь с ними — а такое понятие, как «непослушание» просто исчезнет.

«Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили», Элейн Мазлиш, Адель Фабер

Одни из самых известных в мире специалистов по общению с детьми Адель Фабер и Элейн Мазлиш написали эту книгу, откликаясь на множество просьб читателей написать, как общаться с подростками, чтобы уберечь их от непоправимых ошибок переходного возраста. Как рассказать им о контрацепции и сексе? Как предупредить об опасности наркотиков? Как тактично поговорить о неприемлемом внешнем виде? Как сохранить доверительные отношения с формирующейся личностью и решать конфликты мирным путём? Чтобы достичь этого, авторы предлагают следовать разработанной ими методике. В её основе — не только профессиональный, но и личный родительский опыт экспертов. Главное достоинство книги — примеры диалогов с подростками. Они помогут родителям выстроить с ребёнком максимально эффективную коммуникацию на основе взаимного уважения.

«Самая важная книга для родителей (сборник)», Юлия Гиппенрейтер

Доктор психологических наук Юлия Гиппенрейтер — один из первых в России популяризатор психологии воспитания. Её книги, адресованные широкому кругу читателей, совершили революцию в педагогике, потому что предложили общаться с детьми не с позиций власти, а с позиций равной личности. В этот аудиосборник вошли самые известные книги автора — «Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» и хрестоматия «Родителям: как быть ребёнком». Все три не утратили актуальность и продолжают быть ценными руководствами для родителей, которые хотят вырастить счастливых и мудрых детей. Как нормы воспитания влияют на нашу культуру? Почему они утратили свою эффективность в наши дни? Как общаться с детьми правильно? Юлия Борисовна приводит не только научные данные, но и даёт подробные инструкции, которые помогут выстраивать здоровые и равноправные отношения с детьми.

«Свобода от воспитания», Дима Зицер