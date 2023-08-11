В "Москвариуме" и на Ходынском поле открылась выставка подводного фотографа

Научно-развлекательный комплекс "Москвариум" на ВДНХ в честь восьмилетия открыл фотовыставку "Океан в моем сердце" Андрея Нарчука, одного из ведущих российских подводных фотографов, победителя и лауреата многих всероссийских и международных конкурсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оканариума.

"На экспозиции представлены фотографии обитателей океанариума, для создания которых Андрей погрузился в главный морской аквариум, где живут разные виды акул, скатов, мурен и других рыб. Фотовыставка "Океан в моем сердце" будет представлена в "Москвариуме" на ВДНХ, а также на территории парка "Ходынское поле". Познакомиться с работами фотохудожника может каждый желающий, вход на обе выставки свободный", - значится в сообщении.

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Как уточнили в пресс-службе, фотовыставка будет открыта до конца августа.

"Подводный мир океана - это целая вселенная, многие тайны которой до сих пор остаются неразгаданными. Проплыть рядом с краснокнижной черепахой или поймать хищный взгляд песчаной акулы - эти ощущения непередаваемы", - сказал Нарчук, чьи слова приводит пресс-служба океанариума.

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенный в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 млн л воды. Экспозиция океанариума - это не только 80 аквариумов, но и 5 карантинных зон, где гидробионты проходят адаптацию и, при необходимости, лечение.

Многофункциональный океанариум

"Сегодня "Москвариум" - это крупный культурно-досуговый центр, с момента открытия его посетили более 10 млн человек. Это уникальная высокотехнологичная площадка, которая позволяет ставить оригинальные водные шоу <...>. Это креативное пространство "Море музыки", где в интерьере ночного аквариума проводятся живые концерты популярных и начинающих исполнителей. И, конечно, место впечатлений детей и их родителей - интерактивная выставка "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин", - отмечается в сообщении.

Также "Москвариум" является научным центром океанографии и морской биологии. С момента открытия океанариум сотрудничает с ведущими научными организациями России и мира, реализует совместные проекты в целях изучения и сохранения биоразнообразия рек, морей и океанов.

"Команда экспертов "Москвариума" реализует собственные и совместные проекты, направленные на исследования живых организмов и условий их жизнедеятельности. В этом году ключевыми исследованиями стали: иммунизация акул для получения антител с протеомарином и исследование закладки непарных плавников у акул совместно с Российской академией наук", - заявили в пресс-службе.