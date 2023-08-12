В каких случаях оба родителя могут уйти в декрет

«Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребёнком и получать пособия. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих это. При этом есть условие: в семье должны быть несколько детей, требующих одновременного ухода за ними», — заявил он в беседе с URA.RU.