Психолог объяснил, когда пора заводить детей

Редкий представитель молодого поколения не ёрзал на семейном празднике в попытке увернуться от града вопросов о своей личной жизни и главной темы — ну когда уже дети. За попавших в засаду парня или девушку ответил специалист — психолог Михаил Лабковский, который объяснил, почему лужайка, если что, не сильно поможет.

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Если спросить простого врача о том, когда лучше всего заводить ребёнка, то он ответит, что в 25 лет. Тогда здоровье позволяет и выносить, и родить, и бегать потом за карапузом сломя голову. К тому же будет время подумать и, в случае чего, ещё завести парочку.

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Однако психолог Лабковский считает иначе. Для рождения ребёнка важен не физический возраст, а эмоциональный. В первую очередь будущие родители должны быть эмоционально зрелыми. Почему?

Ребёнок по факту совершенно не понимает, что он чувствует и что с этим делать. Поэтому взрослые родители должны ему в этом помочь. Для этого они должны и сами разбираться в чувствах.

Придётся позволять ребёнку проявлять все эмоции, чтобы он рос полноценной личностью. Поэтому нужно быть очень терпеливыми, чтобы каждую яркую и хаотичную эмоцию ребёнка как бы помещать в контейнер и давать ей там волю.

Эмоциональная зрелость поможет не только в отношении ребёнка, но и себя. Такие люди не будут ждать, что карапуз будет вести себя здраво как 30-летний человек, и не будут злиться на себя за собственные ошибки. Потому что идеальных родителей не бывает, и будут случаться осечки, которые лучше сразу понять и простить.

Эмоционально развитый человек зачастую прекрасно уживается сам с собой, понимает, что у него и какие эмоции вызывает. А если этого нет, то лучше сперва разобраться в себе, а потом уже заводить ребёнка и разбираться в нём.

Как щитовидка влияет на фертильность

Если с эмоциональным здоровьем всё отлично, то нужно проверить и физическое. Понятно дело, что при планировании беременности хорошо бы пройти всех врачей и получить от них отмашку, чтобы в итоге не пострадала ни будущая мама, ни младенец. Но на один момент нужно обратить особое внимание — речь о щитовидной железе.

Она вырабатывает гормоны, которые при хорошем раскладе находятся в равновесии. Но иногда случается дефицит или префицит, и вот тогда уже появляются диагнозы.

Гипотиреоз (недостаток гормонов Т3 и Т4).

Симптомы:

быстрая утомляемость;

увеличение веса;

сонливость;

желтизна кожи;

выпадение волос;

сильный аппетит.

Тиреотоксикоз (излишек гормонов в крови).

Симптомы:

раздражительность;

плаксивое настроение;

повышенная потливость;

быстрое сердцебиение;

снижение веса;

температура повышается до 37,1–37,9 градуса.