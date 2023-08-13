Пять лучших игр на развитие памяти у детей

Ребенку с хорошей памятью и учиться легко, поэтому важно ее тренировать. Чтобы процесс шел просто и весело, помогут развивающие игры. Самые интересные и познавательные развлечения для памяти – в материале Москвы 24.

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Точно в ряд

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Для этой игры понадобится несколько пар любых предметов. Например, по два одинаковых рисунка, овоща, фрукта, карандаша и так далее. Одни предметы из пары берет ведущий, другие – игрок. Взрослый выстраивает ряд из предметов, дает ребенку время запомнить последовательность, а затем прячет под платком. Задача участника – в точности повторить порядок.

Игра отлично тренирует зрительную память, она прекрасно подойдет даже малышам от трех лет. Уровень сложности легко повысить за счет большего количества предметов в ряду. Если детей несколько, можно устроить между ними соревнование.

Мастер узоров

Еще одна отличная игра на развитие зрительной памяти. Ведущий выкладывает из счетных палочек какой-нибудь узор, предлагает ребенку его запомнить, а потом закрывает. Игроку необходимо как можно точнее повторить рисунок.

Уровень можно поднять за счет сложности узора и использования в нем разных цветов.

Все наоборот

Эта простая игра поможет развить двигательную память. Ведущий показывает комплекс движений, игрок или несколько участников повторяют их, пока не запомнят.

Задача – воспроизвести все действия в обратном порядке и не сбиться.

Звуковые ассоциации

Игра поможет прокачать слуховую память ребенка. Ведущий выставляет перед участником реквизит: кастрюлю, кружку, пластмассовую игрушку и так далее. А потом стучит по каждому предмету, чтобы игрок послушал и запомнил, как они звучат. Затем ребенок должен отвернуться и попытаться отгадывать на слух, по какой вещи бьет ведущий.

В игре можно задействовать онлайн-симулятор звуков. С его помощью легко научить ребенка распознавать мелодии разных музыкальных инструментов, голоса животных и пение разных птиц.

Цепочки из слов

Еще одно развлечение на слуховую память. Один игрок должен назвать слово, а второй – произнести его и добавить любое свое. Первому уже нужно повторить два слова и приплюсовать к нему третье. И так дальше, пока кто-нибудь не собьется.