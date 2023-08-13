«Печной волк» и покорители Севера. Шесть книг для чтения с детьми

По выходным mos.ru публикует советы сотрудников детских библиотек. Они рассказывают о книгах, которые стоит почитать детям и с детьми. Екатерина Афанасьева, главный библиотекарь библиотеки № 255, рекомендует произведения Джулии Роулинсон, Станислава Востокова, Натальи Шицкой и других авторов.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Лисенок Лютер и летнее представление» Джулии Роулинсон

Однажды лисенок Лютер, гуляя по лесу и наслаждаясь хорошей погодой и щебетаньем птиц, услышал плач. Оказалось, что расстроенная малютка-зайчишка грустит, потому что ничего не умеет: ни петь, как птицы, ни квакать, как лягушки, ни стрекотать, как кузнечики.

Лисенок решил подбодрить ее — он организовал летнее представление, на котором зайчишка и все жители леса смогли проявить свои таланты.

Эта история научит юных читателей поддержке и взаимовыручке, они с удовольствием проведут с ней летний день. А яркие, солнечные иллюстрации Тифани Бик обязательно сделают настроение еще лучше.

«Про маленького поросенка Плюха» Инги Баллод и Ирины Румянцевой

Хочу рассказать еще об одном наивном, любознательном и очень добром герое — поросенке Плюхе. Он живет с братьями Топом и Шлепом, сестричкой Хрю и дядюшкой Барсуком в домике на лесной полянке.

Каждый занят своим делом: Топ готовит еду, Шлеп работает в огороде, Хрю занимается домашними делами, а дядюшка Барсук присматривает за поросятами, заводит часы и дает советы. Но больше всех важных и нужных дел у поросенка Плюха — с ним всегда приключается что-то интересное.

Книга написана по мотивам сказок английской писательницы Элисон Аттли, впервые она вышла в нашей стране в 1975 году.

Детям постарше

«Печной волк» Станислава Востокова

Станислав Востоков с огромной любовью пишет о природе и животных. Он лауреат многочисленных литературных премий («Заветная мечта», «Книгуру», премии имени Владислава Крапивина и Самуила Маршака), обладатель почетного диплома Международного совета по детской книге (IBBY).

Знакомство с его творчеством я советую начать со сборника «Печной волк», наполненного лирическими рассказами о деревенской жизни, красоте природы. Днем здесь «лают собаки, стучит колесами электричка, дед Иван мерно и с удовольствием колет дрова». Вечером «пахнет прудом, флоксами с огорода и углем — это дед Иван затопил баню».

За эту книгу в 2022 году Станислав Востоков и мастер иллюстрации народный художник России Николай Устинов получили главный приз национального конкурса «Книга года» в номинации «Детям XXI века».

«На Север. Путешествие вслед за чайкой» Анны Игнатовой

Предлагаю почитать и небольшие рассказы — заметки о летнем путешествии. Папа, мама и две их дочери-школьницы едут на машине из Санкт-Петербурга в поселок Териберка на Баренцевом море. По пути обе девочки ведут дневник. Марина записывает впечатления на бумаге, Ира — в телефоне.

Их ждет много интересного — от затерянных деревушек до бескрайних лесов и водопадов, они увидят нерп на Ладожском озере, стада оленей, касаток у берегов Териберки.

Чудесные иллюстрации сестер Ани и Вари Кендель замечательно дополняют текст. Взрослым книга тоже понравится, особенно тем, кто любит природу, историю, архитектуру и Русский Север.

Подросткам

«Собачелла» Натальи Шицкой

12-летний Андрей Колганов, катаясь на велосипеде, нечаянно сбивает кошку и не знает, что теперь делать. Но внезапно его осеняет: пострадавшую необходимо доставить к Собачелле — так прозвали Клавдию Дмитриевну Степанову, странную соседку, которая держит дома целую стаю собак и кошек.

Добрая женщина помогла. И не только раненой кошке, но и самому Андрею — мальчик встал на путь помощи, сострадания, преданности, уважения и ответственности за братьев наших меньших.

За «Собачеллу» Наталья Шицкая получила Международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина в номинации «Выбор командора».

«Мальчики не плачут» Ирины Мышковой

Леша — скромный, ответственный, думающий мальчик — чувствует себя чужим в семье. Он уверен, что взрослым он нужен не такой, какой есть, а такой, каким они его себе придумали. Им вечно недовольны, постоянно ругают и критикуют. Жизнь Леши идет по расписанию под строгим контролем бабушки и мамы, а папа существует только для наказаний.

Но однажды Леша убегает из дома. Что произошло дальше и чем закончилась история? У книги открытый финал — вы сможете пофантазировать на эту тему сами. История об обидах, о тоске и одиночестве, тянущихся через несколько поколений, наверняка вызовет желание быть откровеннее с близкими.

Дебютная повесть Ирины Мышковой вошла в шорт-лист премии «Книгуру». В этом году она получила премию Правительства Москвы имени Корнея Чуковского, став лучшим произведением в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет.