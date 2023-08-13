Психолог Лабковский рассказал, в каком возрасте лучше заводить детей
Психолог Михаил Лабковский в своих соцсетях рассказал, в каком возрасте лучше заводить детей.
По словам специалиста, врачи рекомендуют обзаводиться первым ребенком в 25 лет – в этом возрасте люди, как правило, здоровы и активны, а значит, у них больше сил ухаживать за малышом.
При этом психолог подчеркнул, что сам он в данном вопросе руководствуется другими критериями. Лабковский отметил – прежде, чем заводить ребенка, нужно достигнуть эмоциональной зрелости.
Поскольку дети зачастую не умеют справляться со своими эмоциями, задача научить их этому ложится на плечи мамы и папы. При этом взрослые должны быть сдержанны и не срываться на чадо, если у него что-то не получается:
"Не впадать в отчаяние, если ребенок орет, а вы не знаете причину. Не винить себя и не казнить за то, что вы не сразу поняли, что у него болит. Не стыдить и не орать на ребенка, потому что он не ведет себя как сорокалетний уравновешенный человек. И справляться с тем, что он постоянно меняется", – объяснил психолог.
Лабковский пояснил: эмоциональная зрелость – это умение распознавать свои эмоции и грамотно распоряжаться ими. Тем родителям, у которых уже есть дети, но которые не умеют работать со своими чувствами, Михаил посоветовал прежде всего заняться ментальным здоровьем.
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