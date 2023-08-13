Психолог Лабковский рассказал, в каком возрасте лучше заводить детей

"Не впадать в отчаяние, если ребенок орет, а вы не знаете причину. Не винить себя и не казнить за то, что вы не сразу поняли, что у него болит. Не стыдить и не орать на ребенка, потому что он не ведет себя как сорокалетний уравновешенный человек. И справляться с тем, что он постоянно меняется", – объяснил психолог.