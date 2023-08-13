Почти 30 000 рублей: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

В Росстате ответили на вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году. Базовый набор для девочки подорожал на 11,25%, его стоимость составила 26 838 рублей. Для мальчиков - на 13,91%, 22 298 рублей соответственно.

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Подсчеты экспертов приводит ТАСС.

Гардероб мальчика-школьника состоит из 17 предметов одежды: 2 пары брюк, 3 рубашки, спортивный костюм, 2 футболки, 5 пар носков, пара спортивной обуви, пара уличной обуви, пара сменной обуви.

Согласно выводам Росстата, одежда для учеников подорожала значительнее всего. Так, стоимость рубашки повысилась на 16,15%, а полушерстяных брюк - на 13,13%.

В гардеробе учениц 22 предмета: 3 блузки, 2 платья, 2 юбки, спортивный костюм, 2 футболки, 5 пар гольфов, 3 пары колготок, пара спортивной обуви, пара уличной обуви и пара сменной обуви.

Одежда для девочек подорожала на менее значительный процент, чем для мальчиков. К примеру, блузка увеличилась в цене на 8,88%, а полушерстяная юбка - на 7,75%.