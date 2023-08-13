Как гармонично развивать тело и мозг ребенка: советы родителям

В первые годы жизни малыш активно развивается: делает первые шаги, начинает говорить, познает мир. И каждый родитель на этом пути хочет помочь своему ребенку, чтобы он развивался правильно и гармонично. О том, что влияет на физическое и умственное здоровье детей и на что стоит обратить особое внимание, рассказал основатель сети детских гимнастических центров GYMKIDs Андрей Жаринов.

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Если сравнить наш мозг с компьютером, то мы постоянно подгружаем его новым программным обеспечением, то есть развиваем навыки и технологии. Когда ставим новый, более сложный софт на старое «железо», оно глючит и тормозит. Чтобы этого не происходило, «железо» нужно сначала прокачать.

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Прокачивать человеческий мозг нужно физической активностью. Своевременной, сбалансированной, регулярной, сложнокоординационной деятельностью. Она позволяет сформировать определенные участки головного мозга и соединить их нейронными связями.

Но проблема в том, что прокачка «железа» обычно заканчивается в момент, когда малыш начинает уверенно ходить, прекращаются все массажи и гимнастики. Потом примерно до 6 лет физически он развивается сам, играя в комнате или на детской площадке. В промежутках между интеллектуальными клубами раннего развития, музыкальными школами и творческими мастерскими.

Другими словами, родители загружают «жесткий диск» и «оперативку» ребенка под завязку, а «железо» прокачивают только тогда, когда оно начинает лагать, зависать. Это проявляется уже в школе в виде низкой успеваемости, плохого поведения, гиперактивности, дисграфии, дислексии и прочих неприятных симптомов.

Чтобы ребенок развивался гармонично, подошел к школе с необходимым уровнем внимания, усидчивости и достаточным количеством нейронных связей, необходимо:

С самого раннего возраста уделять внимание физической активности. Чем более сложнокординационной будет деятельность, тем более «прокаченным» станет ум.

Обращать внимание на желания и предрасположенности ребенка, не реализовывать через него собственные амбиции, помочь ему найти свой путь и предназначение.