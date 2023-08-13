Стоит ли переучивать левшу

Логопед Кучеренко: попытки переучить левшу могут привести к заиканию. И это не все из проблем несчастного ребёнка. По факту переучивать левшу нет смысла — такие дети никак не страдают от того, что предпочитают всё делать левой рукой, а не правой. К тому же прогресс не стоит на месте, и для левшей делают отдельные ножи, ножницы и прочие инструменты.

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Как рассказала stav.aif.ru учитель-логопед Елена Кучеренко, леворукость — это разновидность нормы. А до 4–5 лет ребёнок спокойно пользуется обеими руками и примеряет, что ему удобнее.

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Если после этого возраста он начал активнее пользоваться левой рукой, единственный возможный способ его попробовать переучить — переложить предмет в правую руку. Ребёнку может быть глубоко фиолетово, и он продолжит пользоваться правой рукой, в таком случае он, скорее, амбидекстр, то есть человек, спокойно использующий обе руки.

Но если после того, как ребёнку сменили руки, он упрямо переложил вещь в левую — значит, он истинный левша и донимать его со всякими переучками не нужно.

Почему нельзя переучивать левшу

Дети с предрасположенностью к работе левой рукой очень плохо переносят попытки их переучить. Они испытывают колоссальную нагрузку и стресс, которые могут в итоге вылиться:

в головные боли;

потерю аппетита;

быструю утомляемость;

нервный тик;

задержку речи;

заикание;

энурез.

Развивать же оба полушария мозга, то есть побуждать ребёнка пользоваться обеими руками, будет полезным. Так он будет усваивать больше информации. И касается это не только левшей, но и правшей. Как это сделать безболезненно? Превратить в игру. Например, можно попросить нарисовать картинку не ведущей рукой. Потом можно начинать писать записки. Ну и что, что криво? Зато весело и помогает развивать обе руки.

Какая бывает леворукость

Заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней при Сеченовском университете, врач-невролог Татьяна Насонова рассказала «Газете.Ru», какие бывают виды леворукости.