Стоит ли переучивать левшу
Логопед Кучеренко: попытки переучить левшу могут привести к заиканию. И это не все из проблем несчастного ребёнка. По факту переучивать левшу нет смысла — такие дети никак не страдают от того, что предпочитают всё делать левой рукой, а не правой. К тому же прогресс не стоит на месте, и для левшей делают отдельные ножи, ножницы и прочие инструменты.
Как рассказала stav.aif.ru учитель-логопед Елена Кучеренко, леворукость — это разновидность нормы. А до 4–5 лет ребёнок спокойно пользуется обеими руками и примеряет, что ему удобнее.
Если после этого возраста он начал активнее пользоваться левой рукой, единственный возможный способ его попробовать переучить — переложить предмет в правую руку. Ребёнку может быть глубоко фиолетово, и он продолжит пользоваться правой рукой, в таком случае он, скорее, амбидекстр, то есть человек, спокойно использующий обе руки.
Но если после того, как ребёнку сменили руки, он упрямо переложил вещь в левую — значит, он истинный левша и донимать его со всякими переучками не нужно.
Почему нельзя переучивать левшу
Дети с предрасположенностью к работе левой рукой очень плохо переносят попытки их переучить. Они испытывают колоссальную нагрузку и стресс, которые могут в итоге вылиться:
- в головные боли;
- потерю аппетита;
- быструю утомляемость;
- нервный тик;
- задержку речи;
- заикание;
- энурез.
Развивать же оба полушария мозга, то есть побуждать ребёнка пользоваться обеими руками, будет полезным. Так он будет усваивать больше информации. И касается это не только левшей, но и правшей. Как это сделать безболезненно? Превратить в игру. Например, можно попросить нарисовать картинку не ведущей рукой. Потом можно начинать писать записки. Ну и что, что криво? Зато весело и помогает развивать обе руки.
Какая бывает леворукость
Заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней при Сеченовском университете, врач-невролог Татьяна Насонова рассказала «Газете.Ru», какие бывают виды леворукости.
- Генетически обусловленная (львиная доля левшей именно такая, они просто родились с предрасположенностью к работе левой рукой).
- Вынужденная (когда ребёнок был правшой, но по какой-то причине, например, из-за травмы, ему пришлось переучиться на левшу. Ну, или просто так захотели родители, всякое бывает).
- Патологическая (возникает из-за травмы головного мозга, из-за которой ребёнок потом просто физически не может управлять правой рукой. Такое случается при ишемии правого полушария или из-за гипоксии во время родов).