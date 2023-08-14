Психолог назвала запрещенные приемы воспитания детей
Во время воспитания ребенка родителям важно исключить унижения, так как это уничтожает самооценку детей, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее словам, важно не ставить под сомнение физические и интеллектуальные способности ребенка, а также не запрещать ему проявлять врожденные качества.
Нельзя говорить: «Не подходи ко мне!», «Я тебя больше не люблю!» В любом возрасте ребенок воспримет это как угрозу, что негативно скажется на его психическом состоянии. Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях — физических или интеллектуальных. Высмеивать их, унижать. Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах. Нельзя запрещать проявлять врожденные качества, особенности ребенка. Это провоцирует отказ от самого себя. Ребенок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он, — объяснила она.
В качестве примера она привела ситуацию с гиперактивностью у ребенка. Родители могут ограничивать его в движении и даже добиться в этом успеха. Однако это скажется на здоровье ребенка и не позволит раскрыть его таланты, в частности спортивные.
Не манипулируйте. Крайнее проявление — перекладывание ответственности за свое состояние и жизнь на ребенка. Например, мама говорит, что она болеет, потому что ребенок совершил проступок. Часто у детей и так есть страх смерти родителей. Это может сильно ослабить волевые качества ребенка. Тут имеет место быть явное искажение, ведь каждый сам несет ответственность за свое внутреннее состояние. И ребенок точно не может отвечать за чувства родителей, — продолжила психолог.
Также она отнесла к запрещенным методам воспитания детей шантаж. По словам эксперта, нельзя ставить перед ребенком условия, так как это сформирует в нем привычку заслуживать любовь.