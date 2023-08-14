Психолог назвала запрещенные приемы воспитания детей

Нельзя говорить: «Не подходи ко мне!», «Я тебя больше не люблю!» В любом возрасте ребенок воспримет это как угрозу, что негативно скажется на его психическом состоянии. Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях — физических или интеллектуальных. Высмеивать их, унижать. Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах. Нельзя запрещать проявлять врожденные качества, особенности ребенка. Это провоцирует отказ от самого себя. Ребенок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он, — объяснила она.