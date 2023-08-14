Почему стоит отвлекать маленьких детей от ведения блога

Родителям не стоит активно поощрять маленьких детей к ведению блога, потому что это может сместить систему интересов ребенка в эту область и отвлечь от других зон развития.

© Газета.Ru

Об этом в беседе с RT рассказала детский психолог Ольга Годлевская. При этом специалист отметила, что блогинг является активным способом общения между ребятами подросткового возраста.

"А что касается младших школьников, я бы на месте родителей старалась их от этого отвлекать", — добавила Годлевская.

По мнению психолога, родителям стоит интересоваться тематикой контента, который создает ребенок.