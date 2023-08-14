Как собрать первоклассника в школу и сколько это будет стоить

Не успели перевернуть календарь, а уже 1 сентября на носу. И если вы еще не начали собирать ребенка в школу, то пора поторопиться. «Вечерняя Москва» узнала, что нужно сегодняшнему первокласснику, а главное — сколько это будет стоить.

© Вечерняя Москва

Эксперты подсчитали — стоимость базового набора первоклассника (в него входит школьная форма, одежда и обувь для занятий физкультурой, пенал с ручками и карандашами, рюкзак и комплект тетрадей) для девочки обойдется в 8200 рублей. Для мальчика — чуть дороже — 8490.

Видео дня

А вот расширенная «версия» с дополнительной канцелярией, сменной одеждой и другими «мелочами» выйдет куда дороже. Здесь ценник уходит уже за 22 тысячи рублей. А может быть и гораздо больше...

Развлечение для модниц

Для первоклассницы Нади Курицыной из Троицка 1 сентября важно как никогда! Будущая актриса подошла к этому дню особенно тщательно: сама выбрала для школы юбки, блузки и модный сарафан. Подобрала к образу красивый рюкзак и туфли на белой подошве, как диктуют это школьные правила. А вот бантики достались ей от старшей сестры по наследству.

— Я, когда узнала, что у меня будет вторая дочка, решила их обязательно сохранить, — рассказывает мама Нади Яна Курицына. — И вот, пригодились.

Для Яны и Нади хождение по магазинам, кстати, не стало какой-то проблемой. Они зашли в торговый центр, который был для них удобен, выбрали магазин и неожиданно для себя купили все, что нужно.

Будущая первоклассница, как настоящая модница, провела в примерочной несколько часов и как будто не устала. Кстати, тратить Яна и Надя старались по минимуму, потому что девочка вырастет быстро, а в школе форма обязательно чем-нибудь запачкается и вкладывать в нее большие деньги просто бессмысленно.

— По опыту со старшей дочкой я понимала: пиджак и брюки Наде не нужны. В школе очень тепло, а осенью и зимой все равно придется надевать какие-то теплые брюки, в которых в помещении будет жарко, — рассказывает Яна.

Так что упор мама первоклассницы сделала на сарафан, юбки и блузки на смену. Каждая вещь стоила не больше 1500 рублей. А то и вовсе не доходила до 1000. А вот на чем сэкономить просто не получилось, так это обувь.

— Важно, чтобы она была удобной и ортопедической, — говорит Яна. — Она у нас вышла в районе 2500 рублей.

Рюкзак может выйти дешевле

На что еще нужно обратить особенное внимание, так это на рюкзак!

— У Нади это оказалась любовь с первого взгляда! — улыбается Яна.

Увидев ранец в детском магазине, девочка сразу поняла: это то, что нужно.

— Но я предложила дочке посмотреть что-то еще в интернете. Мы много всего рассматривали, но в итоге сошлись на самом первом варианте, — рассказывает Яна.

И на нем удалось сэкономить! Если в магазине ранец стоил 5000 рублей, то в том же интернет-магазине на него предлагалась скидка. К тому же Яна заранее подписалась на рассылки от этого продавца и обрадовалась, увидев на своей электронной почте промокод. В итоге удалось сэкономить 1500 рублей. И это совсем не мелочь.

Мальчикам придется набраться терпения

А вот поход по магазинам с мальчиком — куда сложнее. Троичанка Эльвира Самохина в этом году отправляет в первый класс младшего сына Руслана. А вот старший пойдет уже в седьмой.

— Я помню, как мы со старшим сыном собирались в школу. Это было что-то! Покупали все, потому что понимания, что именно нужно, просто не было! — рассказывает Эльвира.

Стрессовать пришлось и мальчику, и его маме. Но зато теперь Эльвира четко понимает, на что обратить внимание. Во-первых, мальчику нужен костюм. День знаний, различные официальные праздники никто не отменял. На сменку нужны пара брюк, несколько рубашек, удобная обувь. И, конечно, не надо забывать про физкультуру.

— Для этого предмета просят купить обувь на белой подошве, чтобы дети пол не пачкали, — говорит Эльвира. — Кроме этого нужны белая футболка и черные шорты.

Так как занятия у Руслана будут проходить в теплую погоду еще и на улице, то понадобится спортивный костюм: брюки и кофта на молнии. Цвет здесь уже не важен. Мальчику поход по магазинам, конечно, удовольствия доставил, мягко говоря, мало. Но, как шутит Эльвира, у ее младшего сына выбора точно не было. Да и Руслан уже очень хочет пойти в школу, поэтому ради такого можно и потерпеть несколько дней шопинга.

— Мы покупали все вещи постепенно, еще не ходили пока что за канцтоварами, — говорит мама первоклассника. — Но тут уже будет проще.

Тем более что рюкзак для Руслана уже куплен. С ним проблем не было.

— Мы брали его в интернет-магазине заранее. И тогда он стоил 6000 рублей. Смотрели не только по красоте, но и по отзывам. Ранец должен быть легким, с анатомической спинкой. Каково же было мое удивление, когда я случайно увидела его в том же интернет-магазине гораздо дороже спустя пару недель! — рассказывает Эльвира.

Не стоит разоряться

Хорошо сэкономить на самом деле можно на канцтоварах. Первоклассникам не нужно что-то сверхдорогое. Тетрадки — исключительно однотонные, чтобы не отвлекаться на красивые рисунки во время уроков. А дальше все по стандарту — ручки, карандаши, краски, фломастеры, цветная бумага, картон, пластилин. В общем, набор почти ничем не отличается от того, что был в вашем детстве.

— Наверное, единственный нюанс, мы купили пастель и восковые мелки. Сейчас ими тоже в школе рисуют, — говорит Яна Курицына. — Не забудьте еще приобрести ребенку мешок для обуви. Чтобы он точно не затерялся среди остальных, мы нашли очень удобный в интернете. На нем написано имя дочки — Надя. И детям в раздевалке все будет понятно.

Но с появлением интернет-магазинов за канцелярскими товарами ходить совсем не обязательно. Проще, а иногда даже дешевле заказывать их онлайн, если, конечно, вы не любители традиционного шопинга.

— Мы именно так и сделаем, — говорит мама первоклассника Эльвира. — А в конце августа уже будем думать насчет букета. Его заранее точно не купишь.