Как сэкономить на подготовке ребенка к школе

Близится начало учебного года, и родители начинают задумываться о том, как подготовить ребенка к новому этапу жизни без излишних затрат. Как сэкономить, не уступив важным деталям и обеспечив школьникам комфорт, расскажет "Рамблер".

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Разумные покупки

Первым шагом к экономии является разумное планирование и закупки товаров оптом. Канцелярские принадлежности – ручки, карандаши, тетради – часто можно приобрести дешевле, если покупать их в большом количестве. Посчитайте, сколько товаров вам потребуется в течение года, и выберите оптовые покупки. Это также справедливо для формы – одежды и обуви.

Интернет – ваш надежный союзник в поиске скидок. Многие специализированные веб-ресурсы предлагают канцелярские товары по более низким ценам, чем в обычных магазинах. Это объясняется отсутствием затрат на аренду помещения и зарплаты работникам. Таким образом, цены на товары в интернет-магазинах часто бывают более дружественными.

Терпеливость и выгода

Не спешите сразу же после объявления о начале учебного года покупать все необходимое. За первой неделей учебы товары на школьных базарах и в магазинах могут заметно подорожать – это частый маркетинговый ход. Рассчитывайте свои покупки так, чтобы купить самое неотложное и дождаться снижения цен на другие товары.

Приоритеты