Педиатр назвала причины появления белого налета в горле ребенка

Белый налет в горле у ребенка является симптомом инфекционного заболевания, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Дарья Маркова. По ее словам, этот признак относится к стандартным симптомам ЛОР-заболеваний вирусной или бактериальной природы, например, ангины.

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Прежде всего, это инфекционные воспаления миндалин — ангины и тонзиллиты или фарингит — воспаление слизистых глотки. Очень часто налет развивается на фоне стрептококковой ангины — острого инфекционного заболевания. Оно является крайне опасным для здоровья ребенка и нередко требует госпитализации, — объяснила врач.

Она также рассказала, что если налет охватывает не только горло, но и язык, в сочетании с неприятным запахом изо рта может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, в некоторых случаях белый налет в горле образуется на фоне молочницы или кандидоза — грибковой инфекции зева, полости рта или пищевода.