Родителям дали советы, как помочь ребенку справиться с застенчивостью

Активная общественная позиция родителей может помочь его ребенку справиться с застенчивостью и принять новое окружение в школе, сказала RuNews24 старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева.
Специалист посоветовала родителям поговорить с классным руководителем и войти в родительский комитет, чтобы организовывать детям совместные походы в музеи, на спектакли, игры. Она уточнила, что ребенку будет проще влиться в коллектив, если в его классе будут учиться знакомые дети, с которыми он ходил вместе в детский сад или играл во дворе.
«Общение может тяжело даваться детям, у которых были ограничены контакты со сверстниками. Иногда ребенок не знает, как поздороваться, познакомиться, попросить помощь, завести дружбу с одноклассниками. От этого возникает застенчивость. Справиться с проблемой помогают, например, театральные кружки, в них принимают даже малышей», — добавила Гусева.
Накануне Анна Гусева говорила, что родителям стоит начать мотивировать ребенка к учебе в школе за две недели до начала учебного года, чтобы помочь ему настроиться на «учебный» режим.
«Общественная служба новостей» до этого сообщала, что при организации рабочего места для школьника не стоит делать его слишком ярким и пестрым, чтобы ребенок не отвлекался.