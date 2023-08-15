Родителям дали советы, как помочь ребенку справиться с застенчивостью

Активная общественная позиция родителей может помочь его ребенку справиться с застенчивостью и принять новое окружение в школе, сказала RuNews24 старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева.

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Специалист посоветовала родителям поговорить с классным руководителем и войти в родительский комитет, чтобы организовывать детям совместные походы в музеи, на спектакли, игры. Она уточнила, что ребенку будет проще влиться в коллектив, если в его классе будут учиться знакомые дети, с которыми он ходил вместе в детский сад или играл во дворе.

«Общение может тяжело даваться детям, у которых были ограничены контакты со сверстниками. Иногда ребенок не знает, как поздороваться, познакомиться, попросить помощь, завести дружбу с одноклассниками. От этого возникает застенчивость. Справиться с проблемой помогают, например, театральные кружки, в них принимают даже малышей», — добавила Гусева.

Накануне Анна Гусева говорила, что родителям стоит начать мотивировать ребенка к учебе в школе за две недели до начала учебного года, чтобы помочь ему настроиться на «учебный» режим.