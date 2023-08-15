Найден ответ, почему память детей лучше

Ученые из Брауновского университета (США) установили, что у детей скорость повышения уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) выше, поэтому они лучше запоминают информацию, чем взрослые. Результаты работы представлены в журнале Cell Current Biology (входит в группу Cell).

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В исследовании приняли участие 13 детей и 14 взрослых – они проходили визуальное обучение, пока ученые собирали данные об активности их мозга.

ГАМК — нейромедиатор центральной нервной системы, который важен для стабилизации процесса обучения. Его количество во время обучения у детей увеличивалось в зрительной коре головного мозга. Причем высокий уровень сохранялся еще час после конца обучения. У взрослых уровень ГАМК никак не изменился.

«В последующих поведенческих экспериментах мы обнаружили, что дети действительно осваивают новое гораздо быстрее, чем взрослые, что согласуется с распространенным мнением о том, что дети превосходят взрослых в своих способностях к обучению», – отметили авторы.