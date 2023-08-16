Чек-лист идеального внука от эксперта геронтологического центра

В геронтологических центрах заботятся о пожилых людях, которые по разным причинам не могут жить самостоятельно или в домашних условиях. Мультидисциплинарные бригады помогают москвичам при необходимости поддерживать общение с родственниками. Эксперты рассказали, что важно учитывать в коммуникации с пожилыми близкими и составили чек-лист идеального внука.

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Проблема отцов и детей многие поколения беспокоит психологов. Иногда кажется, что мы и наши родители — люди совершенно разных культур. У нас разные ориентиры, ценности, вкусы и точки зрения. Из-за этого общение со старшими может стать непростым испытанием. Когда речь заходит о бабушках и дедушках, проблема только обостряется. Вместе с тем общение с представителями старшего поколения — это огромный ресурс. Молодые люди перенимают от взрослых родственников опыт и традиции, учатся на чужих ошибках. Пожилые люди, в свою очередь, заряжаются от внуков энергией, ощущают себя важными и нужными.

Как избежать конфликта отцов и детей и что нужно учесть при общении с бабушками и дедушками, знают психологи столичных геронтологических центров. Они подготовили ТОП-5 правил для общения с пожилыми родственниками и расскажут, какой он, идеальный внук.

Выстраивать эмпатичное общение

Быть вовлеченным в беседу особенно важно во время диалога с пожилыми людьми. Активное слушание, искренняя заинтересованность часто помогают психологам стационарных социальных учреждений выстроить доверительные отношения с проживающими.

— Нужно настроиться на смысл общения. Когда вы общаетесь, проявляете заботу, вы делаете очень многое: прежде всего, избавляете человека от ощущения одиночества, ненужности и депрессии, — отмечает Ирина Лапина, психолог Геронтологического центра «Западный» филиал «Очаково-Матвеевское».

При этом, следует всегда сдерживать свои обещания и честно отвечать на просьбы и вопросы. Например, лучше сразу сказать о том, что не получится приехать лично или позвонить в определенный день. В противном случае пожилой человек будет надеяться на общение и расстроится.

Интересоваться историей семьи и традициями

В геронтологических центрах психологи любят применять в работе техники ретротерапии: спрашивают о традициях и ярких воспоминаниях. В зависимости от того, о чем с теплотой рассказывают жители, специалисты корректируют план занятий и мероприятий. Например, помогают сделать альбом с памятными фотографиями, устраивают тематические беседы о любимых поэтах и просмотры значимых для человека фильмов. Идеальный внук знает значимые события детства и юности своих бабушек и дедушек. Ведь воспоминания о прошлом часто «окрашены» в розовый цвет и поднимают настроение пожилых людей.

Понимать особенности психологии пожилого человека

Следует избегать сложных конструкций в общении, так как они могут повлиять на тревожность и мнительность, характерные для старшего поколения. Кроме того, нужно принять проявление эгоизма. В пожилом возрасте замкнутость на собственных интересах становится действенным способом психики сберечь силы, избежать многозадачности и сконцентрироваться на первостепенных вещах — своем здоровье, личных увлечениях и переживаниях. Эксперты рекомендуют также избегать коммуникации в формате «взрослый-ребенок». Пожилые люди могут казаться нам большими детьми, однако через такой формат общения мы можем обесценить их жизненный опыт.

Проводить время за совместной деятельностью и обращаться за советом

Не только говорить, но и делать! Как отмечает психолог Социального дома «Обручевский» филиала «Тропарево» Надежда Денисова, общие увлечения сближают и повышают настроение пожилым людям. Можно исходить из компетенций и знаний человека. Например, вместе приготовить ужин, уточняя при этом правильность рецепта. Или спрашивать рекомендации по уходу за комнатными растениями, заботе о животных. Именно поэтому в геронтологических центрах популярны клубы по интересам — шахматы, литературные встречи, гарденотерапия, анималотерапия и т.д. Так каждый может поделиться опытом, почувствовать себя значимым для социума.

Помогать организовать досуг, делать комплименты

Заботу можно проявить через помощь в составлении планов. Например, купить билет в театр, заказать наборы для творчества, предложить выйти на прогулку — все, что наполнит день пожилого человека интересными событиями. В геронтологических центрах у каждого жителя есть свое расписание. Насыщенная жизнь — залог долголетия, позитивного настроя и профилактика ухудшения когнитивных функций человека.

Психологи также рекомендуют отмечать положительные качества и таланты человека. В условиях стационарного социального учреждения это делается через организацию конкурсов мастерства и концертов, где могут выступить сами жители, квестов и игр, где каждый может внести вклад в победу команды. Сотрудники обязательно отмечают творческие достижения жителей, выражая свои положительные чувства.

— Мы не заменим проживающим их родных людей, но находим способы, чтобы они почувствовали себя важными и нужными. Беседуем, создаем возможности для проявления своих талантов и передачи опыта на разных занятиях, — заключает Валерия Бублий, психолог Геронтологического Центра «Восточный».