Как безболезненно отправить ребенка в другой город

Психолог Бовина: плохая сепарация от семьи делает детей несчастными взрослыми. После окончания школы ребёнок обычно поступает в университет и впервые уезжает из родного дома. Есть в этом нечто захватывающее. Вот только для родителей наступает тревожное время. Многим очень трудно смириться с тем, что дети хотят переехать из дома. И нужно уметь вовремя и грамотно отпустить своё чадо, чтобы из него получился зрелый взрослый человек, способный жить самостоятельно.

© Секрет Фирмы

Семейный психолог Анастасия Бовина рассказала amic.ru, что отделение от родителей, оно же сепарация, — это вполне закономерный психологический процесс становления личности. Причём он начинается с момента рождения, когда ребёнок постепенно переходит от полной зависимости к равноправным отношениям с родителями и другими взрослыми. Как результат — к способности самостоятельно жить.

Видео дня

«Вовремя вылететь из гнезда — это очень важно. Если этот процесс сбоит, человеку будет сложно построить свою собственную, отдельную от родителей жизнь», — подчеркнула Бовина.

Как не нужно сепарироваться

Самое главное в процессе отпускания своего чада во взрослую жизнь — не впадать в крайности, заметила психолог. Одинаково плохо на завершающем этапе сепарации как резко и бесповоротно «резать пуповину», так и устанавливать тотальный и неусыпный контроль.

То есть не нужно сразу обрубать все контакты и помощь со словами «ты теперь взрослый». Всё же банальные бытовые вопросы будут, да и в целом у взрослых при доверительных отношениях можно попросить хотя бы совета в тех или иных ситуациях.

Но и не нужно постоянно диктовать, что делать и как жить, вмешиваться во всё только потому, что они содержат ребёнка, оплачивают его учёбу и проживание в чужом городе. Уж точно не стоит контролировать расходы вашего чада.

«Если ребёнка лишили шанса стать самостоятельным, из него почти наверняка вырастет несчастный взрослый. Взрослый, который не любит себя, не ценит, не доверяет своему выбору, ведь его мнение и решения всегда обесценивались», — предупредила эксперт.

В конце концов тотальный контроль может вылиться в два неприятных варианта: либо сын/дочь станет чуть ли не безвольным человеком, который в 40 лет всё ещё живет с мамой и не может создать свою семью. Либо же он закроется и по окончании учёбы, обретя финансовую самостоятельность, совсем перестанет поддерживать связь с родителями.

Как правильно отпускать ребёнка и общаться с ним на расстоянии

В идеале проговорите заранее со своим чадом некоторые аспекты его самостоятельной жизни. Заключите эдакий сепаративный договор.

Для начала научите его максимальному количеству полезных практических навыков:

готовить;

стирать;

убирать;

платить коммуналку, если он будет жить не в общежитии.

Также обсудите возможный набор жизненных сценариев. Можно перед началом учёбы съездить с ним в город, где ему предстоит учиться, помогите обустроиться на новом месте, прогуляйтесь вместе по улицам, по которым ему нужно будет ходить, зайдите в нужные магазины. В общем, посмотрите на его будущий быт, чтобы в случае чего могли дать совет со стороны, зная, о чём речь.

Если ребёнок бездумно предвкушает поездку и предстоящую «свободу», слишком идеализируя новую жизнь, аккуратно верните его в реальность. Объясните, что картинка, которую он себе представил, может отличаться от того, что его ждёт. Честно расскажите о своей молодости и испытаниях, поделитесь историями знакомых.

«Чем более полную инструкцию к жизни вы ему дадите, тем спокойнее будет вам самим. Но даже если он в чём-то споткнётся, не нужно читать нравоучения: это обесценивает его опыт», — призвала Бовина.