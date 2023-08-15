Родителям объяснили, как наказать ребенка без вреда для его психики

Обсуждайте с ребенком, почему результат получился именно такой — не важно, со знаком плюс или минус. Не путать с чтением нотаций. Этот способ позволит ребенку понять, что он может управлять своей жизнью и результатами. Также это даст ему уверенность в себе и в том, что родителям не наплевать на его жизнь, — подытожила психолог.