Лучшие игры и упражнения для сенсорного развития ребенка

Сенсорное развитие — это развитие ребенка через его основные органы чувств: осязание, зрение, слух, вкус, вестибулярную систему и суставно-мышечную систему, а также движение. Чтобы мозг ребенка дозрел, до 5 лет он должен много играть, двигаться, насыщаться огромным количеством сенсорных импульсов, которые формируют новые нейронные связи. Ведь именно они отвечают за развитые высшие психические функции, такие как способность к обучению, речь, навыки чтения и письма.

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«Игры, о которых пойдет речь не просто помогут вам весело занять ребенка, но и станут фундаментом для развития его мозга, чтобы он хорошо учился и строил карьеру в будущем», — говорит психолог и специалист в области детско-родительских отношений Мечелу Булач.

Зрительные игры

Самое действенное и простое — это игры с мячом, ведь именно во время таких игр тренируется зрительно моторное планирование, координация «глаза-рука», которые потом ложатся в основу таких процессов, как чтение, письмо, ориентация на листе бумаги, а значит правильное и быстрое понимание заданий и решение задач и т.д. То есть после таких игр ваш ребенок будет хорошо читать, писать без ошибок, решать задачи и быстро соображать.

Игра «Попади в движущуюся цель»

Нужно подготовить 7-10 мячиков разных размеров и веса, можно сенсорные мячики разной фактуры (ребристый, с шипами и т.д), также корзинку с боковыми ручками или ведро. Вы держите корзинку (ведро) и передвигаетесь по комнате, а ребенок должен вас догонять и пытаться попасть мячиками в корзину. Эта динамичная игра принесет много положительных эмоций.

Также можно целиться мячиками в статичную цель, например, в доску для дартс.

Игры на развитие слуха

Завяжите ребенку глаза и создавайте разного рода шумы (по интенсивности и громкости) из разных концов комнаты, а ребенок должен определить с какой стороны доносится звук и идти на него.

Еще одна веселая игра на звуковое восприятие и последовательность действий: нужно повторить ритм за взрослым.

Вы начинаете с простого и постепенно усложняет. Например, 2 щелчка и 1 хлопок. Потом 2 щелчка, 1 хлопок и 1 щелчок. Далее все то же самое только добавляется еще хлопок ладонями по коленям. И так пока ребенок не собьется. В этом случае вы начинаете игру заново.

Можно выстукивать ритм на столе карандашами, будто на барабане, и ребенок должен четко его повторить.

Осязание

Игра в «отгадай, что это». Тактильное лото. Его можно соорудить самостоятельно из подручных материалов. Нужен лишь непрозрачный мешочек и разные тактильно ощутимые элементы: фрукты, овощи, ракушки, монетки, шишки, игрушечные фигурки животных и т.д. Ребенок должен не глядя на предмет опознать, что это.

Помните, что мозг ребенка находится на кончиках его пальцев.

Не забывайте про двигательные и вестибулярные активности. Почему это важно? Наш мозг растет и развивается за счет образования новых нейронов, а 2/3 наших нейронов — двигательные. То есть образуются они в процессе движения. Поэтому каждый день ребенка должен быть насыщен сложной двигательной активностью: постоять на одной ножке с закрытыми глазами (можно при этом считать до 10), играть в классики, прыгать через скакалку и т.д.

Двигательно-моторные игры

Можно внедрить что-то на заданную последовательность действий. Например, взрослый показывает цепочку движений, а ребенок должен повторить ее без ошибок. Это развивает логическое мышление, умение просчитывать свои действия наперед, умение действовать по заданному шаблону, схеме.

Подвижные игры — «Секретный код»

Скажите ребенку: «Сейчас мы с тобой зашифруем наши действия, чтобы никто кроме нас с тобой не понимал, какие команды мы даем друг другу. Запоминай: когда я говорю «красный», ты должен прыгнуть. Когда я говорю «зеленый», ты должен сесть на корточки. Когда я говорю «желтый», ты должен повернуться кругом, а когда я говорю «белый», ты должен поднять руки вверх и хлопнуть в ладоши».

Можно добавить еще несколько цветов. И дальше взрослый начинает называть эти цвета.

Сначала по одному, потом по 2-3-4-5 и т.д, усложняя с каждый разом игру. А ребенок должен вспомнить, какой цвет означает за эту команду и совершать заданное действие.

Игра развивает логику, понимание причинно-следственных связей, умение выполнять заданную последовательность действий, серийную организацию движений, и учит работать по шаблону — это основа школьного обучения.

Двигательно-моторная игра для детей неусидчивых, раскоординированных, с дефицитом внимания, с гипотонусом

Идеально подходит, чтобы взбодрить, собрать ребенка, включить его координацию и внимание перед какими-то когнитивными задачами, например, перед академическими занятиями, выполнением домашней работы, уроками.

Называется «убей муху». Что вам понадобится? Сенсорные тяжелые мешочки (это могут быть тканевые мешочки, наполненные песком или различной крупой, можно изготовить самостоятельно или купить, они есть на маркетплейсах). Либо те же самые сенсорные мячики разного размера, веса и формы. Их нужно штук 7-10. Ребенок — это муха. Он должен бегать по комнате, уворачиваясь от мячиков, а взрослый должен кидать ими в муху. После такой игры даже самый разбалансированный ребенок соберется и его энергетический блок мозга начнет работать, как нужно и можно переходить к обучению и занятиям. После такой игры ребенок будет спокойным и усидчивым.

Двигательная игра

Ребенок сидит на стуле, у него под ногами разбросаны разные предметы: бусы на веревочке, мячики, игрушки. И рядом стоит корзинка/ контейнер/какая-то баночка. Нужно без рук только ногами собрать все эти предметы с пола и положить в контейнер. Это игра развивает координацию, межполушарное взаимодействие, и моторное планирование, которые являются основой интеллекта.

Небольшой список полезных изменений, которые ждут вашего ребенка при регулярных занятиях, направленных на сенсорную интеграцию: