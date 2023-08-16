Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»

Российская исследовательская станция «Луна-25» уже перелетает к естественному спутнику Земли. Новые фото были опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Лунная миссия стартовала 11 августа с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что она успешно провела вторую корректировку маршрута и прошла 2/3 своего пути к Луне.

Роскосмос, Telegram