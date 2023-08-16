Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»
Российская исследовательская станция «Луна-25» уже перелетает к естественному спутнику Земли. Новые фото были опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».
Лунная миссия стартовала 11 августа с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что она успешно провела вторую корректировку маршрута и прошла 2/3 своего пути к Луне.
Роскосмос, Telegram
Ожидается, что «Луна-25» подойдет к естественному спутнику Земли уже сегодня, затем до 21 августа ученым необходимо определиться с координатами места ее посадки.