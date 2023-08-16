Педиатр объяснила, почему у детей возникает ожирение

Врач высшей категории, педиатр Марьям Сайфулина рассказала, почему возникает ожирение у детей.

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По данным ВОЗ, избыточная масса тела есть почти у 30 миллионов в мире, а у 15 миллионов диагностируется ожирение. Эта проблема актуальна и для России.

Педиатр добавила, что избыточный вес и ожирение в возрасте 5-15 лет несколько чаще наблюдаются у мальчиков — 31 процент, против 28 процентов у девочек.

Чаще всего ожирение возникает из-за неправильного питания: употребления высококалорийной пищи, обилия жиров и углеводов, фастфуда. Также большую роль играет наследственность. Поэтому взрослым, которые столкнулись с проблемой лишнего веса сами, надо тщательно следить за рационом детей, передает РИАМО.

Кроме того, лишний вес у детей часто связан с недостатком физической активности.

В свою очередь диетолог Лори Уокер посоветовал отказаться от смузи, хлопьев и йогуртов на завтрак. По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество сахара, их регулярное употребление может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения, передает «360».