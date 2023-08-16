Врач дала советы по борьбе с ожирением у детей

Педиатр Сайфулина: у детей с лишним весом возникают психологические расстройства. Очень часто толстые дети становятся объектом для насмешек и даже буллинга со стороны сверстников. От этого у детей бывают тяжёлый стресс, депрессия и другие негативные психологические состояния. И чтобы побыстрее избавиться от насмешек, дети стараются как можно быстрее похудеть, часто делая это не только неправильно, но и небезопасно.

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Врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала РИАМО, что в стремлении похудеть многие подростки идут в первую очередь по пути диет. И не здорового сбалансированного рациона, а с большим дефицитом калорий. С одной стороны, они действительно могут помочь сбросить вес. Но именно в случае детей и подростков здесь возникает другая опасность — нарушения полового созревания.

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Другой небезопасный способ похудения для детей — разные составы для снижения веса, БАДы, гомеопатические средства. Даже взрослые применяют их с большей или меньшей эффективностью, причём по принципу «даже если не поможет, то не навредит».

«Но "безобидные" для взрослого человека составы могут быть опасны для ребенка или подростка. Они не проходили клинические испытания, неизвестно, какой компонент в их составе каким образом повлияет на ещё не полностью сформировавшийся организм», — отметила Сайфулина.

В общем, без помощи специалистов бороться с лишним весом у детей сложно и местами опасно. Поэтому в первую очередь родителям стоит записать ребёнка к педиатру. Врач осмотрит ребёнка, при необходимости назначит лабораторные исследования и направит к узкому специалисту.

Чем опасно ожирение

«Лишний вес, а тем более ожирение — это совсем не только эстетический дискомфорт. Сахарный диабет второго типа в сочетании с артериальной гипертонией, которая также часто возникает на фоне избыточной массы тела, может привести к ранним, до 40 и даже до 30 лет, инфарктам и инсультам», — предупредила Сайфулина.

Также дети с лишним весом более склонны к таким проблемам:

нарушения работы ЖКТ и опорно-двигательного аппарата,

задержка или ускоренное половое развитие,

угревые высыпания на коже.

«Многие из этих заболеваний перерастают в хроническую форму, что существенно ухудшает здоровье и качество жизни в целом», — заключила Сайфулина.

Почему у детей появляется лишний вес

Проблемы с пищевым поведением у ребёнка могут стать причиной серьёзных заболеваний и психологических трудностей. Поэтому нужно вовремя распознать расстройства пищевого поведения (РПП) у детей, отметила Сайфулина.

Избыточная масса тела есть почти у 30 млн детей в мире, а у 15 млн диагностируется ожирение, привели данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). А в России у пятой части всех детей избыточный вес, а ожирение почти у 6%.

Согласно данным статистики, избыточный вес и ожирение в возрасте 5–15 лет несколько чаще наблюдаются у мальчиков — 31% против 28% у девочек, рассказала Сайфулина.

До 98% всех видов ожирения случилось из-за неправильного питания. А ещё это в сочетании с наследственностью. Так что взрослым, которые столкнулись с проблемой лишнего веса сами, надо тщательно следить за рационом детей.

Ещё один важный фактор появления избыточного веса и развития ожирения — недостаточная физическая активность. Особенно внимательными надо быть родителям тех детей, которые постоянно просиживают за компьютером, ведут малоподвижный образ жизни и не занимаются спортом.