Как отучить ребенка от груди: рассказывает педиатр

Педиатр Ларионова: кормить ребёнка только грудью стоит первые полгода. Отучение ребёнка от грудного молока становится настоящим вызовом для молодых мам. Кто-то резко бросает, уезжая от ребёнка на несколько дней, кто-то практикует народные методы, перетягивая грудь или мажа её зелёнкой. Когда завершать грудное вскармливание и как отучить ребёнка от груди правильно и комфортно, «Секрету» рассказала педиатр, детский эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Софья Ларионова.

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Когда начинать отучать ребёнка от груди

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До какого возраста кормить грудью — этот вопрос обычно вызывает ожесточённые дискуссии на форумах молодых мам. С медицинской точки зрения кормить ребёнка исключительно материнским молоком стоит в первые полгода его жизни. После этого в рационе малыша уже должен появиться полноценный прикорм.

«Оптимальный возраст ребёнка для завершения лактации — 1–1,5 года. При желании женщина может продолжить грудное вскармливание (ГВ) до 2 или даже 3 лет. Однако в этом случае оно будет иметь больше психологическое значение, так как двухлетний ребёнок уже способен получить все необходимые питательные вещества с общего стола», — говорит врач.

Кроме того, против грудного вскармливания после 1,5 года выступают маммологи.

«Слишком длительное грудное вскармливание может негативно сказываться на здоровье молочных желез женщины», — поясняет Ларионова.

Главные ошибки завершения ГВ

По словам Софьи Ларионовой, мамы, отучая ребёнка от груди, совершают следующие ошибки:

Не учитывают обстоятельства

Есть ситуации, когда завершение ГВ лучше отложить, даже если изначально оно было запланировано. Например, если ребёнку предстоит плановая прививка, он заболел, семье предстоит долгая поездка или другая стрессовая для малыша ситуация.

Игнорируют ощущения

Психологическое состояние женщины имеет огромное значение. Начинать процесс отучения стоит, только когда мама готова к нему морально. Если женщина чувствует себя виноватой перед ребёнком и считает, что для смесей ещё слишком рано, — спешка только навредит.

Действуют по принципу «раз — и всё»

Худший сценарий завершения ГВ — это когда мама просто «исчезает» на несколько дней и оставляет грудничка бабушкам или тетям. Для ребёнка это двойной стресс: и от разлуки с матерью, и от резкого перехода на обычную пищу.

Пользуются «бабушкиными советами»

Бабушки и прабабушки прибегали к всяческим ухищрениям: мазали грудь горчицей, зелёнкой, жгучим перцем или соком лимона. Метод по-своему рабочий — желание брать грудь у младенца действительно может пропасть.

И всё же иначе как варварскими такие советы назвать сложно: ребёнок пугается, впадает в состояние стресса и вообще может получить психологическую травму.

Как отучить ребёнка от груди: 4 шага к завершению ГВ

Завершать грудное вскармливание важно постепенно — шаг за шагом.

На первом этапе стоит отказаться от необязательных прикладываний, когда грудь используют как инструмент «успокоения».

«Замените эту привычку другим физическим контактом: поглаживанием по голове, похлопыванием по спине. Или попробуйте просто отвлечь ребёнка: играми, песенками или сказкой», — советует педиатр Ларионова.

Второй этап начинается с отказа от кормлений перед дневным сном, а через некоторое время — и перед ночным.

«Материнское молоко для младенцев до года заменяют смесями, а для детей постарше — обычной едой или каким-либо полезным напитком. При этом сцеженное грудное молоко лучше не использовать. Ребёнок все равно поймет, что он пьёт молоко матери. Кроме того, постоянные сцеживания будут стимулировать выработку молока», — поясняет врач.

Наконец, последний этап — это отказ от кормлений во время ночных пробуждений. Здесь также придётся прибегнуть к «отвлекающим маневрам».

«Когда ребёнок проснется и по привычке потянется за грудью — начните говорить с ним, покачайте на руках, спойте колыбельную или расскажите сказку», — советует Ларионова.