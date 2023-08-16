Врач объяснила, как справиться с детским ожирением

«Стремясь похудеть как можно скорее, подростки испытывают на себе самые разные способы. На первом месте здесь диеты с большим дефицитом калорий. С одной стороны, они действительно могут помочь сбросить вес. Но именно в случае детей и подростков здесь возникает другая опасность — нарушения полового созревания», — пояснила врач.