Врач объяснила, как справиться с детским ожирением

Решить проблему избыточного веса у ребенка без помощи врача достаточно трудно, поскольку самостоятельно подобранные диеты и лекарства могут только навредить. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.
«Стремясь похудеть как можно скорее, подростки испытывают на себе самые разные способы. На первом месте здесь диеты с большим дефицитом калорий. С одной стороны, они действительно могут помочь сбросить вес. Но именно в случае детей и подростков здесь возникает другая опасность — нарушения полового созревания», — пояснила врач.
Также она посоветовала исключить биологически активные добавки (БАД) и гомеопатические средства, поскольку неизвестно, как их компоненты повлияют на не полностью сформировавшийся организм.
Сайфулина также рассказала, что до 98% всех случаев ожирения, в том числе детского, связаны с неправильным питанием (высококалорийная и жирная пища, фастфуд) в сочетании с наследственностью. Кроме того, по ее словам, часто лишний вес у ребенка появляется из-за отсутствия должной физической активности.