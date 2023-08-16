Врач рассказала, можно ли детям соблюдать вегетарианскую диету

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, может ли вегетарианская диета быть полезной для детей.

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Чтобы вегетарианская диета стала действительно полезной, родителям следует грамотно спланировать рацион и найти полезные продукты-заменители.

Эксперт пояснила, что основу вегетарианской диеты составляют углеводы из фруктов, овощей и злаков. При этом стоит отдавать предпочтение медленным углеводам. Важно включать в рацион источники растительного белка — фасоль, бобы, орехи, полезные жиры — авокадо, льняное и кунжутное масла.

Врач подчеркнула, что родителям требуется спланировать вегетарианскую диету, включающую достаточно калорий, минералов и питательных веществ, чтобы обеспечить оптимальный рост детей.

Стоит учесть, что подобный тип питания подходит не для всех детей. Например, детям с расстройствами пищевого поведения, проблемами с пищеварением, задержкой роста лучше не становится вегетарианцами, передает Pravda.ru.

В свою очередь педиатр Мариам Сайфулина посоветовала с острожностью включать в рацион детей различные БАДы для восполнения недостатка витаминов, лучше проконсультироваться с врачом по этому вопросу, передает РИАМО.