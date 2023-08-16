Врач рассказала, можно ли детям соблюдать вегетарианскую диету

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, можно ли детям соблюдать вегетарианскую диету
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, может ли вегетарианская диета быть полезной для детей.
Чтобы вегетарианская диета стала действительно полезной, родителям следует грамотно спланировать рацион и найти полезные продукты-заменители.
Эксперт пояснила, что основу вегетарианской диеты составляют углеводы из фруктов, овощей и злаков. При этом стоит отдавать предпочтение медленным углеводам. Важно включать в рацион источники растительного белка — фасоль, бобы, орехи, полезные жиры — авокадо, льняное и кунжутное масла.
Врач подчеркнула, что родителям требуется спланировать вегетарианскую диету, включающую достаточно калорий, минералов и питательных веществ, чтобы обеспечить оптимальный рост детей.
Стоит учесть, что подобный тип питания подходит не для всех детей. Например, детям с расстройствами пищевого поведения, проблемами с пищеварением, задержкой роста лучше не становится вегетарианцами, передает Pravda.ru.
В свою очередь педиатр Мариам Сайфулина посоветовала с острожностью включать в рацион детей различные БАДы для восполнения недостатка витаминов, лучше проконсультироваться с врачом по этому вопросу, передает РИАМО.
Вегетарианская диета заключается в ограничении белков животного происхождения. Гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о плюсах и минусах такого типа питания.