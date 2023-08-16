Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
МОСКВА / МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 119 человек, в том числе 20 детей.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
"К сожалению, по результатам случившегося пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе 3 ребенка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе 3 детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья", - сказала Голикова.
Мобильные приемные для пострадавших
Прокурор Дагестана поручил организовать работу мобильных приемных по вопросам защиты прав пострадавших, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.
"По поручению прокурора Республики Дагестан Виктора Эппа в целях обеспечения защиты прав пострадавших от последствий возгорания автозаправочной станции в Махачкале и автосервиса в Кумторкалинском районе, произошедших 14 августа 2023 года, организована работа мобильных приемных прокурора республики", - сказала Голубова.