Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

МОСКВА / МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 119 человек, в том числе 20 детей.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"К сожалению, по результатам случившегося пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе 3 ребенка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе 3 детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья", - сказала Голикова.

Мобильные приемные для пострадавших

Прокурор Дагестана поручил организовать работу мобильных приемных по вопросам защиты прав пострадавших, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.