Какого числа отмечается День воспитателя в 2023 году

День воспитателя — это праздник всех работников дошкольного образования, он установлен на государственном уровне. Каждый год День воспитателя отмечается 27 сентября.

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Принято считать, что именно в этот день в 1863 году в Российской империи был открыт первый в современном понимании детский сад. В День воспитателя принято чествовать всех работников дошкольного образования и сотрудников дошкольных учреждений.

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Как появился праздник и в чем важность воспитателей, рассказывает «Лента.ру».

Когда начали отмечать День воспитателя?

День воспитателя и всех работников дошкольного образования — относительно молодой праздник. Он появился в календаре в начале XXI века. Примечательно, что инициатива чествовать воспитателей в один конкретный день родилась в среде самих воспитателей.

В начале 2000-х коллективы педагогических изданий «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» предложили учредить специальный праздник для сотрудников дошкольных учреждений, которые по идее должны почитаться наравне со школьными учителями. У школьных педагогов свой профессиональный праздник уже давно есть, и именно в День учителя свою порцию поздравлений ежегодно получали сотрудники учреждений дошкольного образования.

Идея быстро привлекла внимание общественности, нашла сторонников в профессиональной среде и среди чиновников от образования. Дата празднования была выбрана не случайным образом — 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. Официальный статус праздник приобрел в 2016 году. Празднование было закреплено соответствующим постановлением правительства от 18 апреля.

Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов постановление правительства России.

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Как в России появились детские сады?

Первый детский сад в Российской империи появился благодаря стараниям профессора Императорского Санкт-Петербургского университета Карла Любегиля и его супруги Софьи Любегиль. Они были последователями учения германского педагога Фридриха Фебеля, которому, собственно, и принадлежит авторство термина «детский сад». Фебель исходил из того, что нужно развивать природные способности детей. Воспитателей он называл «садовниками» и «садовницами», а детей — «божьими растениями» и «цветами».

Заведение четы Любегиль на Васильевском острове приняло 30 мальчиков в возрасте от трех до шести лет. Их обучали чтению, пению, танцам и гимнастике. Учреждение существовало за счет средств родителей детей, но несколько мальчиков из малоимущих семей посещали детский сад на безвозмездной основе.

В течение последующих нескольких лет были открыты частные детские сады и других городах империи — Москве, Воронеже, Иркутске, Смоленске, Тифлисе (с 1936 года — Тбилиси).

В 1866 году в Российской империи появился первый бесплатный детский сад

Он также открылся в Петербурге — при местном благотворительном Обществе дешевых квартир для детей работниц города. Там детей старшего дошкольного возраста обучали Священному писанию, рисованию, плетению и аппликациям. В том же году в имперской столице был открыт так называемый народный детский сад для малоимущих слоев населения.

Новый виток развития системы дошкольного образования начался с приходом советской власти на части территорий бывшей Российской империи. В конце 1917 года была провозглашена Декларация дошкольного образования, которая зафиксировала главные принципы дошкольного образования в новом государстве — всеобщая доступность и бесплатность. Именно тогда сложилась система дошкольного образования, которая по существу функционирует и в настоящее время.

Более 45 000 детских садов насчитывается в России по данным Росстата

Доступность дошкольного образования во всех возрастных группах превышает 96 процентов, в возрасте от трех до семи этот показатель приближается к 100 процентам.

В чем миссия воспитателей?

О том, какую роль в российском обществе играет дошкольное образование, «Ленте.ру» рассказала педагог по раннему развитию и подготовке к школе Татьяна Громова. «Дошкольное образование и воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент в развитии ребенка. И оттого, насколько этот фундамент будет качественным, надежным и крепким, зависят успехи в дальнейшем школьном обучении и развитие личности в целом», — рассказывает Татьяна Громова.

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В дошкольном образовании необходимо не только научить ребенка определенным знаниям, умениям и навыкам, привить интерес к учебному процессу, помочь сделать первые шаги по ступеням обучения, но еще и суметь сохранить в ребенке его любознательность, открытость, искрящиеся глаза. Важно не ранить нежные детские души каким-то неосторожным словом, подчеркнула эксперт.

На педагоге, работающем с малышами, лежит большая ответственность. Ведь от него во многом зависит дальнейшая судьба маленького человечка. Прекрасен тот педагог и воспитатель, который умеет вызвать улыбку на лице ребенка и сделать малыша чуточку счастливее. Чуткость, доброта, душевность и огромная любовь к детям — это те качества, которые должны присутствовать у высококлассного специалиста, занимающегося с детьми на ранних этапах онтогенеза, — Татьяна Громова, педагог по раннему развитию и подготовке к школе

Что подарить на День воспитателя?

Поскольку День воспитателя не является государственным выходным, чаще всего сотрудники дошкольного образования отмечают его на работе в кругу коллег. Например, в 2023 году 27 сентября выпадает на среду.

Обычно в этот день в детских садах проводятся утренники, воспитанники разучивают стихи и показывают представления. Традиционно от родителей воспитателям и другим сотрудникам могут быть вручены подарки. Выбор подарка зависит только от вкуса и финансовых возможностей семьи.

Что подарить воспитателю на профессиональный праздник?

цветы и открытку;

оригинальный букет;

ежедневник для планирования дел;

кондитерские изделия;

фотоаппарат для моментальных снимков;

яркий дождевик;

бокс с канцелярскими принадлежностями;

чайную пару;

настольную игру;

маркерную доску;

набор для творчества;

подарочную карту/сертификат — например, в магазин профессиональной литературы.