Как выбрать букет к 1 сентября: советы флориста
Нужно учесть несколько факторов: букет должен быть ярким, удобным для школьника и устойчивым к долгому времени без воды. Советами по выбору делится эксперт в области флористики.
Эксперт отметил, что, выбирая букет на День знаний, надо учитывать возможности ребенка. Так, для первоклашек букет должен быть небольшим и легким, чтобы не закрывал школьника и его было удобно держать в маленькой руке.
В состав букета можно включить яркие элементы из цветной бумаги и сезонные ягоды, пишет RT.
По словам эксперта, букет должен быть ярким, дарить веселье и радость обеим сторонам: и ребенку, и учителю. Флорист также отметил, что классическая осенняя цветовая гамма букета актуальна и в этом году – создать сочетания красных, желтых и оранжевых цветов не составит труда.
Задуматься о покупке букета стоит заранее, как водится, ажиотаж в день праздника часто в разы увеличивает цену. Скромный букет по опыту прошлых лет обойдется в тысячу рублей.
Сэкономить на букете помогут дачный участок или знакомые, которые выращивают цветы. Традиционные сезонные цветы: хризантемы, астры, гладиолусы, лилейники.
Часто родители объединяются, чтобы подарить совместный букет или корзину – это тоже неплохой способ сократить бюджет на цветы. Кроме того, даже сами учителя отмечают, что 1 сентября получают даже слишком много цветов и оценить все прелести букетов иногда просто невозможно.
Родителям школьников также стоит учесть, что дети не всегда внимательны к тому, как они обращаются с букетом. В процессе линейки они могут его помять, надломить. Кроме того, не все цветы устойчивы к длительной "засухе" – этот факт также надо учесть в составлении букета.