Как выбрать букет к 1 сентября: советы флориста

Нужно учесть несколько факторов: букет должен быть ярким, удобным для школьника и устойчивым к долгому времени без воды. Советами по выбору делится эксперт в области флористики.

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Эксперт отметил, что, выбирая букет на День знаний, надо учитывать возможности ребенка. Так, для первоклашек букет должен быть небольшим и легким, чтобы не закрывал школьника и его было удобно держать в маленькой руке.

В состав букета можно включить яркие элементы из цветной бумаги и сезонные ягоды, пишет RT.

По словам эксперта, букет должен быть ярким, дарить веселье и радость обеим сторонам: и ребенку, и учителю. Флорист также отметил, что классическая осенняя цветовая гамма букета актуальна и в этом году – создать сочетания красных, желтых и оранжевых цветов не составит труда.

Задуматься о покупке букета стоит заранее, как водится, ажиотаж в день праздника часто в разы увеличивает цену. Скромный букет по опыту прошлых лет обойдется в тысячу рублей.

Сэкономить на букете помогут дачный участок или знакомые, которые выращивают цветы. Традиционные сезонные цветы: хризантемы, астры, гладиолусы, лилейники.

Часто родители объединяются, чтобы подарить совместный букет или корзину – это тоже неплохой способ сократить бюджет на цветы. Кроме того, даже сами учителя отмечают, что 1 сентября получают даже слишком много цветов и оценить все прелести букетов иногда просто невозможно.