Как правильно выбрать школьный ранец

Считаные недели остаются до начала нового учебного года. В это время одной из важнейших задач для родителей является выбор для ребенка школьного ранца, который понравится ему и будет отвечать всем необходимым требованиям.

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В регуправлении Роспотребнадзора отмечают, что вес ранца для учеников начальных классов не должен превышать 700 г, а для учащихся средних и старших классов – 1000 г.

Во время примерки нужно обратить внимание на то, чтобы ранец не был шире плеч ребенка, а его нижний край располагался на уровне поясницы.

Следует отдавать предпочтение ранцам с жесткой спинкой и дополнительной прокладкой, которая смягчит трение и сделает его ношение комфортнее. Важно, чтобы в нижней части спинки находился небольшой валик, поясничный упор, на который придется основная нагрузка.