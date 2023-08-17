Какие прививки нужно сделать ребенку перед школой
Какие прививки должен получить ребенок, готовясь к школе, и что надо учесть родителям, чтобы вакцинация прошла без осложнений, "Российской газете" рассказала педиатр Детской клиники "РЖД-Медицина" Ильмира Шарипова.
Тест на туберкулез
"Каждый год школьникам любого возраста перед 1 сентября нужно обязательно делать "реакцию Манту" - это тест на наличие в организме туберкулезной инфекции. Если результат отрицательный, значит, болезни нет. Если реакция положительная, то БЦЖ не делается, и необходимо пройти обследование. Согласно Национальному календарю вакцинирования, вакцину от туберкулеза ребенку вводят трижды - на 3 - 7 сутки после рождения, в 7 и 14 лет", - пояснила доктор Шарипова.
Корь, краснуха, паротит
Дошколятам или первоклашкам в возрасте с 6 до 7 лет делается вторая вакцина от кори, краснухи и паротита.
Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит
Также проводится ревакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка (вакцина "Адасель") и отдельно ревакцинация от полиомиелита, которую можно сделать живой вакциной ОПВ (капли в рот) или в уколе (инактивированная вакцина "Полимилекс"). Эти вакцины равнозначны.
"Вакцинация плотно вошла в нашу жизнь, споры о ее целесообразности, а тем более о безопасности шли во все времена. Мне, как врачу-педиатру, часто задают этот вопрос, насколько вакцина необходима и безопасна, какие возможны осложнения, какова значимость пользы и вреда, - отмечает Ильмира Шарипова. - Думаю, что у каждого практикующего доктора есть свое профессиональное мнение, на основании своего опыта наблюдения, какие меры предпринять, чтобы вакцинация прошла без осложнений. Надо понимать, что любое введение вакцины - это всегда "удар" по иммунитету, так как само ее воздействие направлено на иммунную систему. Следовательно, основное правило - в момент введения вакцинирующего препарата иммунная система должна быть в здоровом состоянии".
Советы родителям
Как подготовить ребенка к прививке
1) Вакцинироваться должен абсолютно здоровый ребенок. И это не только заключение педиатра по результатам осмотра ребенка, но и ваша оценка состояния здоровья малыша. Не должно быть никаких жалоб.
2) После перенесенного ОРВИ, простуды должно пройти не менее двух недель со дня выздоровления.
3) Нужно выполнить клинический анализ крови и мочи (не ранее чем за 30 дней до проведения прививки).
"Самые частые скрытые состояния, которые можно обнаружить в контрольных анализах - это низкий гемоглобин, низкие лейкоциты или нейтропения, скрытая инфекция мочевых путей, белок в моче. Если пришел плохой анализ или вашему ребенку поставили диагноз по результатам только одного анализа, необходимо его пересдать и проконсультироваться - получить второе мнение другого врача, чтобы исключить лабораторную ошибку", - поясняет доктор.
4) Не рекомендуется вводить вакцину ребенку во время снятия с грудного вскармливания, прорезывания зубов, во время жаркой погоды (выше + 25), перед переездом или путешествием (лучше привиться не менее чем за две недели).
"При соблюдении всех этих правил с наибольшей вероятностью вакцинация пройдет наиболее комфортно для ребенка. Но как показывает практика, всего предугадать невозможно, индивидуальной реакции никто не отменял. В таком случае имеет смысл более глубоко провести обследование состояния здоровья ребенка и продолжить вакцинацию под наблюдением иммунолога по индивидуальному плану".