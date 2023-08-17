Какие прививки нужно сделать ребенку перед школой

"Вакцинация плотно вошла в нашу жизнь, споры о ее целесообразности, а тем более о безопасности шли во все времена. Мне, как врачу-педиатру, часто задают этот вопрос, насколько вакцина необходима и безопасна, какие возможны осложнения, какова значимость пользы и вреда, - отмечает Ильмира Шарипова. - Думаю, что у каждого практикующего доктора есть свое профессиональное мнение, на основании своего опыта наблюдения, какие меры предпринять, чтобы вакцинация прошла без осложнений. Надо понимать, что любое введение вакцины - это всегда "удар" по иммунитету, так как само ее воздействие направлено на иммунную систему. Следовательно, основное правило - в момент введения вакцинирующего препарата иммунная система должна быть в здоровом состоянии".