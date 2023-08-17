Отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость школьников

"Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Так что не вижу в этом ничего страшного и опасного. Я за то, что общение с родителями, бабушками и дедушками должно поощряться школой", – резюмировал Снегуров.