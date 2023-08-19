Как подобрать школьный рюкзак

Роскачество: лямки школьного рюкзака должны регулироваться по длине
Как отметили специалисты, подкладка плечевых ремней должна быть из вентилируемой ткани.
«Важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине. Один из ремней должен иметь разъём, благодаря которому будет проще надевать и снимать рюкзак, при этом пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребёнок не травмировался и не порвал одежду», — объяснили в пресс-службе.
Кроме того, в Роскачестве посоветовали проверить, есть ли на рюкзаке маркировка, содержащая информацию о том, для какого возраста рекомендовано конкретное изделие.
«Рюкзак для ученика начальных классов должен соответствовать следующим параметрам: высота задней стенки рюкзака — 30—36 см, высота передней стенки — 22—26 см, ширина — 6—10 см. Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см. Приобретая рюкзак, убедитесь в том, что на этикетке указаны назначение товара (например, «рюкзак школьный»), возраст (например, 10+)», — подчеркнули эксперты.
Если назначение и возраст не указаны, это может быть изделие, не предназначенное для ребёнка, предупредили в организации.
«Имейте в виду, продукция, предназначенная для детей, должна иметь документ о соответствии. Продавец обязан предъявить такой сертификат по запросу покупателя», — заключили в пресс-службе.