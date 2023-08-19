Как подобрать школьный рюкзак

«Важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине. Один из ремней должен иметь разъём, благодаря которому будет проще надевать и снимать рюкзак, при этом пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребёнок не травмировался и не порвал одежду», — объяснили в пресс-службе.