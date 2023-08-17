Какие детские площадки создают в современных новостройках

Уже пять лет в России действует объявленная президентом программа «Десятилетие детства», направленная на укрепление здоровья и улучшение условий жизни несовершеннолетних граждан. Ведущие девелоперы отреагировали на призыв главы государства и стали активнее развивать комфортную среду для подрастающего поколения в своих проектах. Эксперты «Метриум» выделили главные тенденции эволюции детских площадок в новостройках Москвы.

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Экология детства

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При создании современных детских площадок ключевое внимание сегодня уделяется применению «зеленых» технологий. Постепенно уходят в прошлое пластиковые замки контрастных цветов. Сейчас все чаще детские городки изготавливают из прочных пород дерева, как правило, лиственницы, и окрашивают в спокойные тона. В качестве покрытия вместо популярной ранее тротуарной плитки теперь принято использовать гравий, гальку, песок, сосновую щепу, прорезиненные настилы. Например, детские площадки в жилых комплексах MR Group озеленены неаллергенными растениями.

«Детские площадки в эко-стиле формируют среду, максимально приближенную к природной, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Это именно та обстановка, которой не хватает жителям мегаполисов, особенно самым юным. Естественные фактуры дают разнообразные тактильные ощущения, вследствие чего способствуют развитию моторики. Кроме того, игры в природном окружении повышают иммунитет малышей, а отсутствие чрезмерно ярких красок в оформлении площадок – залог благоприятного психологического фона».

Калейдоскоп игр

Детские площадки сегодня предусматривают огромное количество игровых сценариев. Размещаемые на них аттракционы и тренажеры способствуют развитию творческих способностей, коммуникативных навыков, физических качеств. Например, компания MR Group закупает для своих проектов бизиборды – развивающие стенды, на которые надежно закреплены элементы, направленные на сенсорное развитие детей. В жилом комплексе бизнес-класса «Метрополия» игровая площадка создана по эскизам популярной художницы Марии Сомик. Здесь дети взаимодействуют с необычными абстрактными арт-объектами, которые не требуют инструкций и помогают развивать воображение. Значительный акцент сделан на ландшафте площадки. Благодаря разновысотным поверхностям дети могут бегать, прыгать по кочкам и прятаться за холмами.

Во внутреннем дворе премиального жилого комплекса Dream Towers от Regions Development установлены комплексы «Колибри» и «Меконг». Они состоят из деревянных горок, полос препятствий, качелей, лазательных элементов. Ежедневно дети могут придумывать здесь новые интересные игры.

«Времяпровождение на детской площадке должно быть безопасным, увлекательным и познавательным, – говорит Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development. – Добиться этого можно за счет размещения многофункциональных комплексов, в которых, несмотря на стационарность, заложены десятки игровых сценариев. Причем они смоделированы с учетом детских потребностей и когнитивных возможностей, то есть каждый ребенок самостоятельно сможет оценить их возможности. На таких площадках дети не только отдыхают, а еще и учатся преодолевать различные барьеры, что развивает в них целеустремленность».

Каждому возрасту – свои забавы

Игровые пространства сегодня учитывают интересы детей разных возрастов. Например, группа компаний «Основа» в своих проектах зонирует внутренние дворы с помощью двухуровневого благоустройства и элементов геопластики, создавая безопасные и комфортные игровые зоны по интересам. Так, в апарт-комплексе бизнес-класса Nametkin Tower компания предусмотрела спортивную зону и рампу для экстремальных молодежных видов спорта с внешней стороны комплекса, а детские площадки для самых маленьких и территорию для спокойных игр и развлечений – в закрытом дворе.

В жилом комплексе бизнес-класса «Very на Миклухо-Маклая» для подростков предусмотрен скалодром. В огромном дворе-парке жилого комплекса бизнес-класса «Very на Ботанической» застройщик запроектировал 5 детских и 2 спортивные площадки, причем часть из них будут крытыми для игр и занятий в любую погоду.

Нередко недалеко от пространств для детских игр строятся беседки-перголы, где родители могут общаться и наблюдать за детьми. Кроме того, в тренде формирование зон для совместных мероприятий разных поколений резидентов новостроек.

«Дети разных возрастных групп должны взаимодействовать, но при этом иметь и свои индивидуальные досуговые пространства, – подчеркивает Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – Подростки нуждаются не в маленьких горках и песочницах, а в тренажерах, развивающих ловкость, реакцию, смекалку. Только площадки с таким оборудованием заставят школьников оторваться от гаджетов и выйти на улицу, причем с удовольствием. Также важно, чтобы во дворах новостроек были предусмотрены комфортные места, откуда взрослые смогут присматривать за детьми, в то же время, не мешая им веселиться».

Простор для веселья

На рынке новостроек появляются новые форматы больших детских площадок. Так, в 2023 году компания Regions Development презентовала многофункциональные поляны, которые появятся во дворе площадью 1,5 га в строящемся премиальном ЖК «Преображенская площадь». Открытые территории, засеянные декоративными травами, соединены тропинками с высоким холмом. На его склонах будут установлены горки и лазательные элементы.

В проекте «Very на Ботанической» от ГК «Основа» двор-парк с двухуровневым благоустройством, «парящим мостом» и фонтаном занимает площадь более 2 га, что составляет 77% территории всего проекта. Только детские площадки раскинулись здесь на площади 2,5 тысяч кв. м.

Настоящий «город в городе» для детей сформирован в городском квартале бизнес-класса «Ривер Парк Коломенское» от компаний AEON Development и «Ферро-Строй». Игровые пространства здесь раскинулись на огромной территории – во дворах, на благоустроенной набережной, рядом с детским садом и школой. Концептуально они вписываются еще и в тренд на тематическое зонирование: площадки разделены по трем возрастным группам. Для малышей и младшеклассников предусмотрены различные аттракционы и карусели, для подростков – зона паркура, тренажеры, мини-футбольное поле.

«Современные детские площадки развивают логику, сноровку и воображение, – рассказывает Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО «Ривер Парк». – Достигнуть оптимального результата и получить положительные эмоции в тесноте невозможно. Поэтому на смену устаревшим мини-городкам приходят большие игровые пространства, интегрированные в окружающую городскую среду. Также психологическим потребностям детей и подростков соответствует разграничение площадок по возрастным категориям».