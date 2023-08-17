Врач отметил важность ортопедической спинки у рюкзака

«Ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет таких детей ещё не сформирован», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья» .

По его словам, между спинкой рюкзака и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха. Лямки должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться.