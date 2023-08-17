Новый год — это время чудес и подарков. Если вы ищете идеальный подарок для 12-летней девочки, у нас есть для вас несколько идей.

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Подготовка к главному празднику зимы чрезвычайно актуальна для родителей, желающих сделать сюрприз своим детям. Одним из самых актуальных вопросов является, что подарить девочке 12 лет на Новый год 2024? При подборе презента стоит проанализировать увлечения и пожелания подростка. Если подарок будет им соответствовать, то он обеспечит праздничное настроение и произведет неповторимые впечатления.

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Идеи подарков

Родители должны подойти к выбору презента со всей ответственностью. В этом случае положительные эмоции дочки обеспечены, а праздник запомнится ей надолго. Помогут справиться с задачей следующие идеи подарков для девочек 12 лет:

Если дочка любит читать, подберите ей интересную книгу или серию книг в жанре, который ей нравится. В зависимости от индивидуальных предпочтений удачным выбором может стать фэнтези, научная фантастика, приключения или детективы. Дополнительным презентом может стать плакат, содержащий изображение любимого персонажа.

Подарите девочке красиво оформленный фотоальбом, чтобы сохранить воспоминания о событиях в предстоящем году, или интересный дневник для записи своих мыслей.

Аксессуары для смартфона. Подарите девочке защитный чехол, стильные наушники или держатель для телефона. Особое внимание стоит уделить яркому и красочному оформлению аксессуара.

Бижутерия. Красивые серьги, браслеты, кольца или цепочки могут быть незабываемыми презентами для юной особы, которая интересуется модой. В качестве дополнения к браслетам можно подобрать шармы-подвески, выполненные в виде изображений зверушек или других фигур. Альтернативным решением станет подвеска, изготовленная в виде знака зодиака девочки, или с ажурным исполнением заглавной буквы ее имени.

Косметика и наборы для ухода за кожей.

Если девочка проявлять интерес к макияжу, можно подарить ей наборы косметики или средства для ухода за кожей. Стоит обратить внимание на качество косметики, она должна соответствовать требованиям для столь юного возраста. Также можно подарить сертификат в салон на детский маникюр, способствующий тому, чтобы юная модница привыкала ухаживать за собой.

Если девочка любит фильмы, сериалы или музыку, подарите ей подписку на популярный стриминговый сервис.

Красивая одежда или аксессуары. Это может быть футболка, на которую нанесено изображение любимого персонажа фильма, певца или актера, меховые утепленные наушники, шапка, украшенная ушками, придающими сходство с кошкой.

Веселые носки с оригинальными узорами или яркие аксессуары, предназначенные для закалывания волос, помогут добавить нотку индивидуальности юной моднице. Особенно пользуются популярностью новогодние подарки для девочек 12 лет, содержащие тематические праздничные изображения.

Оригинальная мягкая игрушка или уютная подушка станет хорошим дополнением к комнате подростка. Подарок незаменим для девочек, у которых имеется собственная коллекция мягких игрушек, в которую гармонично впишется новый экземпляр.

Наборы для изготовления мыла, свечей, бижутерии или другие творческие наборы могут вдохновить дочку на новые занятия и хобби. Подарок особенно придется по душе творческим натурам, имеющим соответствующие хобби. Девочкам, увлекающимся рисованием, можно подарить картины для раскрашивания, состоящие из мелких деталей, наборы, включающие кисти и краски.

Если девочка увлекается спортом, подарите ей новую спортивную форму, аксессуары для занятий физической активностью. Их выбор будет зависеть от конкретного спортивного направления. Можно подобрать яркую спортивную сумку, в которую поместятся необходимые аксессуары и специальный инвентарь для тренировок. Ролики или велосипед станут отличным решением для развития физической активности девочки.

Интересные пазлы или головоломки помогут девочке развивать логическое мышление. Выбор сюжета будет зависеть от индивидуальных увлечений. Особенно придутся по душе изображения любимых героев. Оригинальной идеей станет фотопазл, собрав который удастся получить изображение лица девочки.

Пижама-кигуруми станет беспроигрышным решением. Одежду можно подобрать в виде ее любимого животного.

Билеты на запоминающееся мероприятие. Хорошим решением станет поход в аквапарк, на каток, в парк развлечений, концерт любимого исполнителя, участие в интересном квесте, посещение оригинального новогоднего представления. Билеты лучше приобретать на двоих, чтобы девочка могла посетить мероприятие с подружкой или одним из родителей.

Подведем итог