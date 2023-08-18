Как правильно подготовить первоклассника к 1 сентября

Лето, как и каникулы, стремительно заканчивается. Скоро вновь придет школьная пора. Для кого-то 1 сентября станет первым в жизни. Специалисты отмечают, что такие кардинальные изменения в жизни могут стать непростым испытанием для ребенка. О том, как подготовить ребенка к первому походу в школу, «Вечерней Москве» рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

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Начните подготовку в августе

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Начать готовить первоклассника к школе необходимо за месяц до 1 сентября. С этого срока надо переводить ребенка на школьное расписание: ранний подъем утром, затем водные процедуры и завтрак.

— Ребенку надо дать время адаптироваться к новым условиям, — объясняет собеседница «ВМ». — Например, если у него после детского сада осталась привычка спать днем, не нужно насильно заставлять резко от нее отказываться. Следует перенести сон на то время, когда школьник будет возвращаться домой, а после заменять тихие часы на спокойные, во время которых он сможет отдохнуть.

Также специалист посоветовала заранее несколько раз сходить с ребенком до школы, чтобы он запомнил маршрут и увидел, где ему предстоит учиться.

Отдельно Наумова отметила, что начало учебы может стать серьезным стрессом для ребенка, и в этот момент следует оградить его от дополнительных перемен и семейных конфликтов.

Правильно мотивируйте

По словам психолога, если ребенок сам будет готовиться к учебе в школе, то она станет для него интереснее и будет больше нравиться. Один из способов такой «подготовки» — дать первокласснику самостоятельно выбрать себе портфель, тетради, карандаши и прочие принадлежности.

Также заинтересовать ребенка учебой в школе можно при помощи игр. Например, можно посадить за парты любимые детские игрушки и поиграть с ними «в школу». Также можно предложить узнать что-то новое и почитать. Важно не забывать хвалить его за стремление к знаниям.

Вселите в ребенка уверенность

Первый день в школе может стать большим стрессом для ребенка, так как в какой-то момент он окажется в новом месте без родителей. Потому необходимо подробно рассказать будущему первокласснику о том, что будет происходить первого сентября: как будет проходить линейка, в класс под какой буквой и к какому учителю он пойдет, кто его встретит после первого учебного дня.

— В такой стрессовой ситуации важно вселить в ребенка уверенность. Рассказать, что он молодец и полностью готов к школе, что у него там все получится и его хорошо встретят. Если родители имели какой-то негативный опыт от школы, им лучше не делиться. Позитивные истории, наоборот, могу помочь с мотивацией, — отметила Наумова.