Что должно быть в школьном ранце: чек-лист
Собрать ребенка в школу - та еще задачка! Во-первых, нужно ничего не забыть, а во-вторых все успеть.
"Рамблер" предлагает удобный чек-лист, который поможет вспомнить все и подготовиться к школьным будням.
В школьном ранце должны быть следующие вещи:
- Учебники и рабочие тетради. В зависимости от предметов, которые предусмотрены программой обучения, ребенку понадобятся соответствующие учебники и рабочие тетради.
- Письменные принадлежности: карандаши, ручки, фломастеры, маркеры, ластики, точилки, клей, ножницы, скрепки, кнопки, стикеры и другие необходимые канцелярские предметы.
- Папка для документов, чтобы хранить и переносить свои распечатки с дополнительными заданиями или доклады и рефераты.
- Калькулятор. Если в начальной школе дети должны обходиться без калькуляторов, то в средних и старших классах калькулятор действительно нужен.
- Линейка и чертежный набор: для геометрии и черчения.
- Бутылка для воды и ланчбокс: чтобы брать с собой полезный перекус и хорошую воду.
- Форма для физкультуры: футболка, шорты, лосины и кроссовки.
Список далеко не исчерпывающий, но о других необходимых предметах родителям школьников могут сообщить в школьных чатах. Важно помнить, что каждая школа и каждый ученик может иметь свои особенности и дополнительные требования, поэтому всегда полезно обратиться к списку предметов, предоставленному вашей школой или преподавателями. А также стоит быть готовыми к тому, что в течение года могут понадобиться новые вещи, о которых в начале года никто не подумал.
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