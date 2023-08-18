Что должно быть в школьном ранце: чек-лист

Список далеко не исчерпывающий, но о других необходимых предметах родителям школьников могут сообщить в школьных чатах. Важно помнить, что каждая школа и каждый ученик может иметь свои особенности и дополнительные требования, поэтому всегда полезно обратиться к списку предметов, предоставленному вашей школой или преподавателями. А также стоит быть готовыми к тому, что в течение года могут понадобиться новые вещи, о которых в начале года никто не подумал.